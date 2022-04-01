Ramazan'da korsan davulculara bahşiş vermeyin uyarısı

Tüm İstanbul Muhtar Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Selami Aykut, yaka kartı olmadan para toplamaya gelen sahte davulculara karşı bahşiş vermeyin uyarısında bulundu.

İstanbul'da Ramazan ayı boyunca yaklaşık 3 bin 500 davulcu görevlendirildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan takvime göre Ramazan ayı 2 Nisan'da başlayacak.

Bugün ve yarını bağlayan gece ise oruç ibadetini yerine getirmek isteyenleri Ramazan davulcuları, sahura kaldırmak için hazır olacak.

"DAVULCULARIMIZ MAHALLE KÜLTÜRÜNÜ BİLEN İNSANLARDAN OLUŞUYOR"

Tüm İstanbul Muhtar Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Selami Aykut, Ramazan davulcularının seçimiyle ilgili bilgi verdi.

Aykut şu ifadeleri kullandı: "Ramazan davulcularımız o mahallede 10, 20, 30 hatta 50 yıl yaşamış, babasından geleneksel haline gelmiş ve o mahallenin kültürünü bilen insanlardan ağırlıklı oluşan bir yapıyla devam ediyor. Tabii bunu en iyi bilen de mahalle muhtarları. Mahallelerde Ramazan davulcularımızın Ramazan öncesinde biz tüm İstanbul Muhtar Dernekleri Federasyonu olarak, bütün muhtarlarımızla bağlantılı irtibata geçerek, Ramazan davulcularımızı Ramazan öncesinde on beş gün kala onları davet ederiz. Kimlik fotokopilerini, iletişim bilgilerini alırız.

Onlara davul çalacak sahnede yapması gereken hareketleri de uyarılarda bulunuruz. Ülkemizde pandemi sürecinde maske mesafe kurallarına dikkat etmeleri noktasında da hassasiyetimizi kendileriyle paylaşarak onlara bir mini eğitim çalışması sergileriz. Daha sonrasında Ramazan davulcularımızın kendi resmi, muhtarın kaşesi bulunan yaka kartıyla kendilerini mahallelerde davul çalmaya yönlendiririz." diye konuştu.

"MUHTAR KAŞESİ VARSA MAHALLENİZİN DAVULCUSUDUR"

Ramazan davulcularımız bahşiş üzerine çalıştıklarını hatırlatan Aykut, "Davulcular gönüllü esaslı iş yaptıkları, bahşiş usulü üzerinde hizmet verdikleri için korsan davulcuların, mevcut davulcularımızın emeğini yediklerine şahit oluyoruz. Bir davulcu kapınıza geldiğinde yaka kartı yoksa 'ben Ramazan davulcusuyum' diyorsa inanmayın. Üzeri fotoğraflı, muhtar kaşesi varsa mahallenizin resmi davulcusudur. Buna dikkat edelim ki, bahşişler korsan davulculara gitmesin ve mahalle içerisine girmeye çalışan korsan davulculara da fırsat vermeyelim. Ramazan başladığında ilk 10 gün davulcularımız, davullarını çalarlar. 10 günden sonra iftar saatlerinde ve iftarla sahur arası kapıları çalarlar. Bahşiş isterler." dedi.

"KORSAN DAVULCUYA HAYIR"

20 yıldır davulculuk yapan Ali Yılmaz, "Çok heyecanlıyız, manilerimiz, davullarımız hazır. En az 20-30 kişi varız. Memnuniyetle bekliyoruz. Korsan davulculara hayır. Bizim yaka kartımız var, muhtarımız onaylı. Sabırsızlıkla bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

"YAKA KARTI OLMAYAN DAVULCULARA BAHŞİŞ VERMESİNLER"

25 yıldır davulcu olan Bektaş Ez ise, "Heyecan ve mutlulukla Ramazan ayının gelmesini bekliyorum ve korsan davula hayır diyorum. Vatandaşımız yaka kartı olmayan, mahallenin davulcusu olmayana bahşiş vermesin. Biz 1 yıl boyunca bu ayı bekliyoruz. Bizim de çocuklarımıza kazancımız buradan oluyor. Manilerimiz, türkülerimiz hazır. Neşe ile insanlarımızı Ramazan için kaldıracağız." diye konuştu.









