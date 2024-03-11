Ramazan'ın ilk iftarı bugün yapılacak Ramazan'ın ilk orucu için bu gece sahura kalkılırken, ilk iftar 18.13'te Iğdır'da, son iftar da 19.24'te Çanakkale'de yapılacak.

AA

11 ayın Sultanı Ramazan, evlerimize misafir oldu.

Bereket dolu bu ay İslam alemi için oldukça önemli.

Bolca dualarla geçecek olan bu ayın ilk iftarı ise bu akşam yapılacak.

Müslümanlar için büyük öneme sahip üç aylardan Ramazan'ın ilk teravih namazı ise ülke genelindeki camilerde kılındı.

İlk iftar Iğdır'da

Ramazan'ın ilk orucu için bu gece sahura kalkıldı. İlk iftar Iğdır'da 18.13'te yapılacak.

Ramazan'ın ilk günü son iftar Çanakkale'de 19.24'te yapılacak.

En uzun oruç 13 saat 23 dakika

Artvin, Kastamonu, Kırklareli, Samsun, Zonguldak ve Sinop'ta 13 saat 23 dakika ile en uzun, Adana, Antalya, Gaziantep, Hakkari, Hatay, İzmir, Kilis, Mardin, Muğla, Şanlıurfa, Şırnak ve Van'da ise 13 saat 20 dakika ile en kısa oruç tutulacak.

Öte yandan, bu yılın Ramazan temasını "Ramazan ve Ahiret Bilinci" olarak belirleyen Diyanet İşleri Başkanlığı, fitre miktarını ise 130 lira olarak kararlaştırdı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)