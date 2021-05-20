Rana Azap'ın serbest kalmasına savcılık itiraz etti

Rana Azap'ın serbest kalmasına savcılık itiraz etti

Thodex soruşturması kapsamında tutuklanma talebiyle sevk edilen şirketin finanstan sorumlu çalışanı Rana Azap'ın adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmasına savcılık itiraz etti.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca çok sayıda kişinin Thodex hesaplarına erişemediği ve şirket sahibinin yurt dışına kaçtığı yönündeki ihbarı üzerine başlatılan soruşturma devam ediyor.

Thodex soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan firari finans uzmanı Rana Azap 18 Mayıs'ta Maltepe'de yakalandı.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST KALDI

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ile "bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçlarından tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe gönderildi.

Anadolu Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli Rana Azap'ın yurt dışına çıkmama ve en yakın karakola giderek imza atma şeklinde adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakılmasına hükmetti.

SAVCILIK İTİRAZ ETTİ

Soruşturmayı yürüten savcılık, gözaltına alınan ve tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edilen finans uzmanı Rana Azap'ın adli kontrolle serbest bırakılmasına itirazda bulundu.

Savcılıkça salıverme kararı veren Anadolu Sulh Ceza Hakimliğine gönderilen talep yazısında, şüpheli hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılması talep edildi.