Randevu alacaklar dikkat: 3. doz aşı için tercih hakkı var mı? 3. doz aşılarla ilgili son durum..

Sağlık Bakanı Koca geçtiğimiz günlerde 3. doz aşıya ilişkin açıklama yaparak, sağlık çalışanları ve 50 yaş üstü vatandaşların olabileceğini söylemişti. Peki, 3. doz aşı için tercih hakkı var mı?

Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında aşılama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ilk iki doz aşısını olan sağlık çalışanları ve 50 yaş üstü vatandaşlar için, üçüncü doz aşı olabileceklerinin müjdesini vermişti.

Üçüncü doz aşıyı olmak isteyen vatandaşlar, "3. doz aşı için tercih hakkı var mı?" sorusunu araştırmaya başladı.

Sağlık Bakanı Koca dün gerçekleştirilen Bilim Kurulu Toplantısı'nda alınan kararları kamuoyuna duyurdu. 3. doz aşılama konusuna değinen Koca, vatandaşların merak ettiği soruların cevabını verdi.

3. DOZ AŞILAMA İÇİN TERCİH HAKKI VAR MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün Bilim Kurulu sonrası yaptığı açıklamada 3. doz aşılarla ilgili şu ifadeleri kullandı;

"Üçüncü doz aşı konusunda, inaktif aşı olan 50 yaşından büyük vatandaşlarımız ve sağlık çalışanlarımız 3. doz aşılarını istedikleri aşı türü ile olabilirler."





AŞILAMADA YENİ UYGULAMALAR OLACAK MI?

Bakan Koca, "Bildiğiniz gibi aşı sayılarını il bazında anlık olarak ve her gün her bir ilimizin aşılanma oranını da yüzde olarak sizlerle paylaşıyoruz. Bazı illerimiz aşı programına uyumda tam da istediğimiz ivmede ve hızla toplumsal bağışıklığa yaklaşıyor. Bazı illerimiz ise geriden takip ediyor. Bu tatlı bir rekabete dönüşmeli, her bir vatandaşımız bulunduğu ilin bağışıklık oranına katkıda bulunmak üzere bir an evvel aşısını olmalıdır.

Aşılamada istediğimiz ivmeye henüz ulaşmamış illerimiz için yeni uygulamalarımız olacak." diyerek yeni programların hayata geçirileceğini duyurdu.