Randevusu olanlar dikkat! Doktorlar grevde mi, kaç gün? Hastaneler açık mı, kapalı mı?

Randevusu olanlar dikkat! Doktorlar grevde mi, kaç gün? Hastaneler açık mı, kapalı mı?

Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF), 14-15 Mart tarihlerinde greve gidiyor. Randevusu olan kişiler ise 'hastaneler açık mı, randevular iptal mi?' merak ediyor.

Türk Tabipleri Birliği (TTB), 14-15 Mart tarihlerinde grev duyurusunda bulundu. Akabinde Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) da 14-16 Mart tarihleri arasında 3 gün iş bırakacaklarını açıkladı.

Yapılan açıklamalara göre, 14-15 Mart yani bugün ve yarın yurt genelindeki tüm sağlık kurumlarında acil sağlık hizmetleri dışında sağlık hizmeti verilmeyecek.

Muayene olmak için hastanelere gidecek milyonlarca vatandaş ise hastanelerin açık olup olmadığını ve randevuların iptal edilip edilmediğini sorgulamaya başladı.

Peki 14 - 15 Mart hastaneler ve aciller açık mı, kapalı mı? Randevular iptal mi oldu? Doktorlar neden grev yapıyor? İşte detaylar...

14 - 15 MART HASTANELER AÇIK MI, KAPALI MI?

Doktorlar, ''Bir kez daha tabip odalarımızla birlikte başta TBMM olmak üzere etkili, yetkili olan herkese sesleniyoruz: Emeğimizin karşılığını alamadığımız, tüketen çalışma koşullarına, sağlık alanında yaşanan şiddete tek bir gün bile tahammülümüz kalmadı. Emeğimiz için, haklarımız için, acil taleplerimize yönelik adım atılmaz ise 14-15 Mart Pazartesi ve Salı günleri tüm Türkiye'de, bütün sağlık kurumlarında grevde olacağımızı ilan ediyoruz.'' ifadelerini kullandı.

Buna göre, yurt genelindeki tüm sağlık kurumlarında 14 Mart Pazartesi ve 15 Mart Salı günü acil sağlık hizmetleri dışında sağlık hizmeti vermeyecek.

14 ve 15 Mart günlerinde, acil hastalar, diyaliz hastaları, acil gebeler, yoğun bakım hastaları ve kanser hastalarının bakımı aksatılmayacak.

Aynı zamanda COVID-19 veya COVID-19 şüphesiyle sağlık kurum ve kuruluşlarına yapılacak başvurular geri çevrilmeyecek, poliklinik ve klinik tedavilerine devam edilecek.

Ayrıca doktorlar, 14 Mart Tıp Bayramı'nda ve 15 Mart tarihinde belirtilen hususlar dışında vatandaşların sağlık kurum ve kuruluşlarına başvurmamaları konusunda ricada bulundu.

DOKTORLAR NEDEN GREV YAPIYOR?

Sağlık çalışanları taleplerinin hayata geçirilmesi amacıyla grev yaptıklarını bildirirken, acil talepler şu şekilde sıralanıyor;

1-Kamu hastanelerinde göreve yeni başlayan pratisyen ve asistan hekimler için temel ücret (maaş+sabit ek ödeme) yoksulluk sınırının en az iki katı, uzman hekimler için yoksulluk sınırının en az iki buçuk katı olmalı; sabit ek ödemeler genel bütçeden karşılanmalıdır.

2-TTB'nin önerdiği "Sağlıkta Şiddet Yasası" acilen yasalaşmalı; cezalar tutuksuz yargılanma ve "hükmün açıklanmasının geri bırakılması" düzenlemelerinin uygulandığı sınırların üzerine çıkarılmalıdır.

3-Aile hekimi maaşları en az yoksulluk sınırının iki katına yükseltilmeli; tüm ASM binaları kamu tarafından inşa edilmeli, aynı standartlarda donanımı kamu tarafından sağlanmalı, bütün giderleri Sağlık Bakanlığı'nca karşılanmalı; Aile Hekimliği Ceza Yönetmeliği geri çekilmelidir.

4-Özel sağlık sektöründe çalışan hekimlerin sosyal güvenlik primleri "prim ödeme tavanı" üzerinden çalıştıkları kurumlar tarafından ödenmeli; ücretleri en az yoksulluk sınırının iki buçuk katı olmalıdır.

5-Emekli Sandığı, SSK, BAĞ-KUR farkı gözetilmeksizin bütün emekli hekim maaşları (25 yılda emeklilik baz alınarak) pratisyen hekimler için asgari 15.000 TL, uzman hekimler için asgari 18.000 TL'ye çıkarılmalıdır.

6-OSGB'lerde çalışan iş yeri hekimlerinin ücretleri Türk Tabipleri Birliği'nin belirlediği asgari ücret üzerinden ödenmelidir.

7-COVID-19 "illiyet bağı" aranmaksızın meslek hastalığı sayılmalı, pandemide çalışılan her yıl için 120 gün yıpranma payı uygulanmalı, hekimler için ek gösterge 7 bin 200 olmalıdır.

8-Çalışma ortamlarımız ve koşullarımız iyileştirilmeli, başta asistanlar olmak üzere bütün hekimlere nöbet ücreti kesilmeden nöbet ertesi izin hakkı tanınmalı, intörn hekim ücretleri en az asgari ücret düzeyine çıkarılmalıdır.

9-Hekimleri de hastaları da mağdur eden, hekimlere karşı şiddet kaynağı olan, halkın sağlığını tehlikeye atan 5 dakikada muayene dayatmasından vazgeçilmeli, hasta randevuları her hastaya en az 20 dakika ayrılacak şekilde düzenlenmelidir.

10-Sağlık sistemi ve kurumsal sorunlar kaynaklı malpraktis davaları ile hekimleri ödeyemeyecekleri tazminatlara mahküm eden uygulamaların önlenmesi için yasal düzenlemeler yapılmalıdır.