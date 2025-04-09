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İHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında kırmızı bülten kararı bulunan ve İtalya'da cezaevinde olan Barış Boyun'un liderliğini yaptığı suç örgütünün eylem ve faaliyetleri ile sosyal medya paylaşımlarına ilişkin çalışma gerçekleştirdi.

Çalışma kapsamında, "Massaka" lakaplı rapçi M.İ.'nin suçu ve suçluyu övücü nitelikte klip yayınladığı belirlenmişti.

GÖZALTINA ALINDI

Rapçi Murat İ. Pendik'te yakalanarak gözaltına alınmış ve emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti.

'BARIŞ BOYUN' DOSYASINDAN SERBEST BIRAKILDI

Pendik'te yakalanarak gözaltına alınan Murat İlhan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Rapçi İlhan, çıkarıldığı mahkemede Barış Boyun dosyasından serbest bırakıldı.

YASA DIŞI BAHİS REKLAMI İDDİASI

Ünlü rapçinin başka bir suçtan işlemleri sürdüğü öğrenildi.

Youtube kanalındaki paylaşımı nedeniyle yasa dışı bahis reklamı yaptığı iddiası ile tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

TUTUKLANDI

"Massaka" lakaplı rapçi M.İ. hakkında bir son dakika gelişmesi yaşandı..

Savcılık ifadesinin ardından şüpheli M.İ, kliplerinde ‘yasadışı bahis reklamı’ yaptığı iddiasıyla sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.