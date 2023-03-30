Rasım Arı'nın İyi Parti'ye geçmesi istifaları beraberinde getirdi

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2019 yerel seçimlerinde AK Parti'den Nevşehir Belediye Başkanı seçilmiş, daha sonra sağlık sorunlarını gerekçe göstererek görevinden istifa etmişti.

Arı, dün eşi Melek Arı ile birlikte İyi Parti'ye katıldı.

Arı çiftinin rozetlerini İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener taktı.

Yaşananların ardından İyi Parti Nevşehir İl Başkanlığı ayağa kalktı.

Genel merkezle fikir ayrılığına düştüklerini belirten İYİ Parti Nevşehir İl Başkanı Alihan Kuzeyli, İYİ Parti Nevşehir Belediye Meclis Üyesi Yaşar Usalan, Milletvekili Aday Adayı Musa Ertaş ve Ürgüp eski İlçe Başkanı Yakut Karagöz partilerinden istifa etti.

İstifasına ilişkin yazılı bir açıklama yapan İYİ Parti Nevşehir İl Başkanı Kuzeyli, şu ifadelere yer verdi:

“Cumhurbaşkanlığı adaylığında da milletvekili adaylığında da teşkilatımızın ve şehrimizin görüşlerini harfiyen genel merkeze ilettik. Geldiğimiz noktada her iki adaylık hususunda da genel merkezimiz ile fikir ayrılığına düşmüş bulunmaktayım. Teşkilatçılığın özünün, hasının teşkilata emek verenleri ezmemek, yok saymamak olduğunu öğrenerek büyüdüm. Ne var ki gelinen noktada Nevşehir’in yerel teşkilatı yok sayılmış, ‘’siz bilmezsiniz, biz biliriz’’ denilmiştir. Şahsi olarak hiçbir makam, mevki ve menfaati bulunmayıp tek gayesi Türk milleti ve Nevşehir olan bir Türk gencinden ötesi de değilim. Bu süreçte Nevşehir’e hizmet için birlikte mücadele ettiğimiz eşimden, abilerimden, ablalarımdan, kardeşlerimden, kurucularımızdan, yöneticilerimizden ve üyelerimizden haklarını helal etmelerini istiyorum. ’Hata yapsa da görevden alsak’ diye bekleyen genel merkez emir erlerine fırsat vermeden, hiçbir sağlık sorunum olmamasına rağmen, teşkilatımın yok sayılmasına tepki olarak ‘’mahkeme, kadıya mülk değildir’’ düsturumuzla il başkanlığı görevimden istifa ediyorum. Yakamdaki onur rozeti, Türk milletinin bir ferdi olmaktır.”