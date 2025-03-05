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Haber Merkezi

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Türkiye'de gündem sıcak...

Bir yanda CHP içindeki ön seçim krizi bir yanda Terörsüz Türkiye süreci ve daha birçok konu...

Tüm bu yoğun gündem içinde yaptığı değerlendirmelerle dikkat çeken Ensonhaber yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı, yine gündem belirleyecek bir çıkış yaptı.

"2025 GENEL AF YILI OLACAK"

Yaptığı açıklamaların hepsi zamanla doğrulanan Kütahyalı, 2025'in genel af yılı olacağından emin şekilde konuştu.

Devlet ve milletin yeniden kucaklaşacağını söyleyen Kütahyalı, şu ifadeleri kullandı:

TECAVÜZCÜLERE İSTİSMARCILARA AF YOK

"2025 içinde genel af da geliyor. Genel af gelecek. Kısmi genel af tabii. Çerçevesi belirlenmiş. Tecavüzcüler, çocuk tecavüzcüleri, istismarcılar onlar yok...

Ama bir genel af gelecek. Cezaevleri doldu taştı, yüzde 30 kapasitesinin üstüne taştı. 5 kişilik koğuşlarda 20 kişi kalınıyor.

DEVLET VE TOPLUMUN KUCAKLAŞMA YILI

Yeniden bir kucaklaşma. Devletle toplumun yeniden kucaklaşacağı, barışacağı, yeniden başlayacağı senedir 2025.

Başka konularda başka şeyler de olmaya devam edecek. Ben onları ayırıyorum."