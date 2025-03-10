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İstanbul Belgrad Ormanı'nda kaybolan mimar Ece Gürel, 4 gün sonra bulunmuş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Ece Gürel'in ölümüyle ilgili birçok iddia ortaya atılırken, bunlardan en ilginci, cadılık eğitimi aldığıydı.

Kamuoyunun merak ettiği "cadılık eğitimi" hakkında televizyonlarda konunun uzmanları konuşturuldu.

Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı ise yaşanan acı olayın, farklı bir yöne çekilmeye çalışıldığını savundu.

"TÜRKİYE, BİR ORTAÇAĞ HRİSTİYAN TOPLUMU DEĞİL"

Canlı yayında cadılık eğitimi üzerine konuşulan bir programı Ensonhaber için yorumlayan Kütahyalı, bunun normal olmadığını belirterek şunları söyledi:

Türkiye'de herkes kafayı yedi.. İki profesör canlı yayında cadılığı tartışıyor. Cadı olmak üzerine konuşuluyor. Falcı içeri giriyor. Cadılık eğitimi veren gözaltına alınıyor. Cadılık eğitimi alan kızcağızımız hayatını kaybediyor. Ya biz ortaçağ Hristiyan toplumu mu olduk? Cadı ne? Cadılar, astrologlar, onlar içeri giriyor..



Cadı olmanın 5 ilkesi.. Türk televizyonlarında sabah bunlar konuşuluyor.. Türkiye artık, kanıtlı ispatlı açık hava tımarhanesi haline gelmiştir. Engizisyon mahkemesi de kurun bari. Bu ne ya.. İyice delirdik. Türkiye bir ortaçağ Hristiyan toplumu değildir. Artık normalleşelim.

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