Haber Merkezi

Türkiye'de 'iş yok' şeklinde algılar oluşturuluyor.

Ancak gerçekler ise öyle değil...

Birçok sektörde eleman sıkıntısı yaşanıyor.

Özellikle inşaat, gıda, elektrik gibi sektörlerde kalifiye eleman bulunamıyor..

Birbirinden dikkat çeken analizleriyle ses getiren Ensonhaber yazarı Rasim Ozan Kütahyalı da bu konuya dikkat çekti.

GÜNLÜK 5 BİN LİRAYA ÇALIŞACAK USTA YOK

Canlı yayında telefonda elektrik ustası ile görüşen Kütahyalı, günlük 5 bin lira yevmiye ile çalışacak usta bulunmadığını belirtti.

"BİR SÜRÜ DİPLOMALI İŞSİZ ORTALIKTA GEZİYOR"

Her ile üniversitenin modernleşme açısından önemli olduğunu ancak teknik eğitimden geri kalındığının altını çizen Kütahyalı şu ifadeleri kullandı:

Birçok sektörde çalışan bulunamıyor ve usta fiyatları da artıyor. Bizim her ile üniversite dedik, bunun modernleşmeye çok yararları oldu ama Bayburt felsefe, Gümüşhane sosyoloji. Ya bu bölümlerdeki çocukların mutlu olması ve iş bulması çok zor.



Bizim bu teknik alanlara yatırım yapmamız gerekmiyor mu artık. Bakın artık iyi bir usta günde 5 bin lira yevmiye üstüne yemek, ulaşım.. Ama bir sürü diplomalı işsiz ortalıkta geziyor..

"ARTIK BELLİ SEKTÖRLERDE USTALAR YETİŞMİYOR, ÖNLEMİNİ ALMAK LAZIM"