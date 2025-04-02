Haber Merkezi

YAYININ TAMAMINI İZLEMEK İÇİN TIUKLAYINIZ.

Ensonhaber yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı, gündeme ilişkin çarpıcı analiz ve yorumlarına devam ediyor.

Kütahyalı son yayında Türkiye'nin daha sert bir döneme gireceğini söyledi.

Kamuoyunda muhalif olarak tanınan fakat muhalif olmadıklarına dikkat çektiği isimlere de değinen Kütahyalı, Fatih Altaylı'nın tutuklanabileceğini söyledi.

"FATİH ALTAYLI TUTUKLANIRSA ŞAŞIRMAYIN"

Kütahyalı şöyle konuştu:

"Fatih Altaylı'ya muhalif değilsin dedim. Doğruydu benim söylediğim ama tahrik oldu. 'Vız gelir tırıs gider hadi gelin lan' dedi.

Fatih Altaylı bu haftalarda tutuklanırsa, YouTube programı tarihe karışırsa şaşırmayın.

Fatih'i korumak isteyenler de var. Başta sistemdeki meşhur bir hukukçu. O Fatih Altaylı'yı koruyalım o bize hizmet eder diye ikna etmeye çalışıyor. ona bağlı başka bir hukukçu var muhalif gibi gözüken ama sisteme hizmet eden.

"DAHA SERT BİR DÖNEM GELİYOR"

Levent Gültekin, Ece Üner, Deniz Bayramoğlu gibi kullanırız. Deniz Bayramoğlu için de bana bu telefonları açmayın kardeşim. Ben bu sahtekarlığa hayır diyeceğim.

Daha sert bir dönem geliyor. Özgür Özel'in politikaları ile gelebilir, durabilir, onu bilemiyoruz.

Kayyum atanmaması Özgür Özel'in başarısıdır ama atanmayacak diye de bir şey yok. Ters döner. Bunun güç analizi çok önemli."