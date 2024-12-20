MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim'de grup toplantısında yaptığı tarihi açıklamalar gündemdeki yerini koruyor.

PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'a, TBMM'de DEM Grubu'nda konuşma yaparak PKK terör örgütünü lağvetme çağrısı yapan Devlet Bahçeli'nin açıklamalarının ardından bazı siyasiler, MHP'nin oylarının düşeceğini söylemişti.

" 'DEVLET BAHÇELİ'NİN OYLARI ÇÖKER' DİYORDU ŞANZIMAN DÖNEMİNDE KALMIŞ AKILSIZ SİYASETÇİLER"

Bu tarihi çağrı her boyutuyla tartışılırken Rasim Ozan Kütahyalı, konuyla ilgili gelişmeleri yine Ensonhaber'e anlattı.

Areda Survey'in yaptığı son anket verilerine değinen Kütahyalı şunları söyledi:

"22 Ekim'den bu güne neredeyse 2 ay geçti. Devlet Bahçeli bunları söyledi “oyları çöker” diyordu şanzıman döneminde kalmış akılsız siyasetçiler. Bu pazar milletvekilliği genel seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz yeni taze anket, MHP yüzde 10, DEM'den de yüksek. 22 Ekim süreci MHP'nin oylarını düşürmedi bilakis Devlet Bahçeli'nin kararlı liderliği oyunu artırdı. Bu Türk milleti, bu Türk milliyetçileri, bir vakanın devletin menfaatlerine olduğunu düşünürse, destekler. Devlet Bahçeli, devletin menfaatleri gereği 22 Ekim açılımını yaptığını topluma ikna etti ve oyu da %10. İmralı'ya helikopter gitse de %10, Ankara’ya ev hapsine gitse de %10. Çünkü millet bu projeye inandı."