Haber Merkezi

Tüm dünyanın merakla beklediği ABD başkanlık seçimleri netleşti.

Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump, resmi olmayan sonuçlara göre Kamala Harris'i mağlup ederek ABD'nin 47. başkanı oldu.

ABD başkanlık seçimlerini yerinden takip eden Ensonhaber de Washington DC'den gelişmeleri anbean aktarmayı sürdürüyor.

Son olarak birbirinden dikkat çeken analizleriyle ses getiren Rasim Ozan Kütahyalı, ABD'deki son gelişmeleri aktaran Ensonhaber Genel Yayın Yönetmeni İlyas Efe Ünal ve Ensonhaber yazarı Adem Metan'a Donald Trump'ın zaferini değerlendirdi.

ENSONHABER ABD SEÇİMLERİNİN KALBİNDE

Kütahyalı, Trump'ın kazanmasındaki en önemli seçeneklerden birinin Harris'e göre daha gerçek bir karakter olmasıyla ilgili olduğunu söyledi.

Kütahyalı, "Ben Amerikan siyasi uzmanı falan değilim ama çok basit bir olay vardı. Trump gerçek bir karakter. Hatalarıyla, yanlışlığıyla, manyaklıklarıyla, saçmalıklarıyla da olsa gerçek bir karakter, hakiki bir politik star. Ama Kamala Harris yapay Amerikan restablishment yani Amerikan müesses nizamının yapay bir kuklasıydı. Gerçek bir insan değildi yani oraya bir şekilde gelmiş." dedi.

Trump'ın kanlı canlı gerçek bir karakter olduğuna bir kez daha vurgu yapan Kütahyalı, daha sonra ses getirecek bir öngörüde bulundu.

"TRUMP GERÇEK OLDUĞU İÇİN KAZANDI, MUSK SONRAKİ ABD BAŞKANI OLACAK"

Kütahyalı, ABD'nin bir sonraki başkanının Elon Musk olacağını öne sürdü.

Musk'ın sonraki seçimler için gümbür gümbür geldiğini söyleyen Kütahyalı, "Şunu da söyleyeyim bir öngörü daha yapayım ben Ensonhaber'de. Eğer Amerikan anayasasında engel yoksa ya da engeller aşılırsa o konuyu tam bilemiyorum. Engel var mı? Galiba bir engel var. Engeller aşılırsa 2032, pardon 2028'in Amerikan başkanını burada açıklıyorum. Elon Musk. Elon Musk ya da Elon Musk bir sonraki Amerikan başkanıdır kardeşim. O da gümbür gümbür gelen bir star adam, dünyanın en zengin adamı. Ama aynı zamanda o da Güney Afrikalıdır aslen biliyorsunuz. O konuda sonradan Amerikan vatandaşı olduğu için sorun olabilir. Onu bilmiyorum. Siz orada araştırın. Yani büyük bu zaferin temelinde. Bak ben deminden beri tweet de attım. 5 Kasım 2020'de de ben yazmıştım bunları. Trump'ın zaferinin temelinde gerçeklik var. Gerçek mücadele var." şeklinde konuştu.

"ÇOK ÇALIŞTI ÇOK MÜCADELE ETTİ"

Musk'ın Trump'ın seçim kampanyasında iki numaralı adam olduğunu da sözlerine ekleyen Kütahyalı, konuya ilişkin şunları söyledi:

"Pensilvanya'da resmen adam çalıştı. Çok mücadele etti. Yani bak burada demin Adem'in dediği gibi Trump'ın Ümit Özdağ'a benzer, aşırı sağcı ırkçı söylemleri var. Trump bizim dünya görüşümüzde bir insan değil ama başarısının sırrı ne? Gerçek bir mücadele ve ağ bir sistem karşıtı bir adam. Şimdi Amerika'da öyle bir müesses nizam oluşmuş ki bu müesses nizam yapaylaşmış, yozlaşmış. Yani Clinton Ailesi aşırı yoz bir ailedir. Bush Ailesi ki o da Cumhuriyetçi bak dikkat edin. George W. Bush'a, 'Yalan bir savaşa sokmuştur Amerika'yı' dedi."

"BERAT ALBAYRAK KABİNEYE DÖNEBİLİR"

Seçimlere ilişkin gelişmeleri ABD'den takip eden Ensonhaber yazarı Adem Metan, bu kez de Kütahyalı'ya Elon Musk'ın Türkiye ile olan ilişkilerini ve bundan sonra Türkiye'yi nasıl bir süreç bekleyeceğini sordu.

Trump ile yakın ilişkilere sahip olduğu için Berat Albayrak'ın yeniden kabineye dönebileceğini söyleyen Kütahyalı, "Ben dedim ki Trump kazanırsa Berat Albayrak bir şekilde kabineye dönebilir dedim. Bir şekilde aynen orada söyledik. Yani Hazine Maliye olmaz onu söyleyeyim. Hazine Maliye Tayyip Bey'in kafasında 2028'e kadar Mehmet Şimşek'e teslim. Mehmet Şimşek de 'Yüzde 7'ye-8'e indireceğim ben bu enflasyonu' dedi. Onun öyle bir süper bakan gibi bir durumu var. Ama Berat Albayrak'ın Enerji Bakanlığı çok başarılıydı. Başka şeyler var. Ben Berat Albayrak'ın kabineye dönme ihtimalini kuvvetli görüyorum. Çünkü dediğim gibi Trump'la doğrudan iletişimi olan tek insan yani doğrudan iletişim var. Yani Tayyip Bey'i saymazsak doğrudan ilişki kurabilen tek kişi, o bakımdan böyle. Eğer Berat Albayrak da yeni kabinede yer alırsa ben şaşırmam." ifadelerini kullandı.

"ANKARA TRUMP'I İSTİYORDU"

Ankara'nın seçilmesini istediği adayın Trump olduğunu da sözlerine ekleyen Kütahyalı, yine de Trump'a güvenilmemesi gerektiğini belirtti.

Kütahyalı, "Şöyle söyleyeyim tabii bizim Ankara Trump'ı istiyordu. Yani devlet Trump gelmesini istiyordu. Daha iyi iletişim kurarız vesaire diye. Ama Ademciğim bu Trump dediğinde çok öngörülemez bir adam, o kadar da bel bağlama bu Trump'a hakikaten. Biliyorsunuz zamanda Türk ekonomisini mahveden Trump oldu. Doların ilk fırlamasında Trump'ın açıklamaları etkili oldu. 2018'de dolar hatırlıyorsunuz 4.7'ye fırladı. 2018 yaz ayı Berat Albayrak 6.-6.25 faiz artırıp 5'e düşürdü falan. Yani sonuç olarak Trump da ne kadar güvenilir." dedi.

KÜTAHYALI MANŞETİ VERDİ: YAPAYLIK KAYBETTİ, HAKİKİLİK KAZANDI

Türkiye ile ABD'nin yeni dönemde iyi ilişkilere sahip olacağını da söyleyen Kütahyalı, Trump'ın zaferiyle ilgili Ensonhaber ekranlarında manşeti attı.

"Yapaylık kaybetti, hakikilik kazandı." diyen Kütahyalı, "Yapaylık kaybetti. Bak hakikilik kazandı, adam hakiki. Trump'tan nefret edebiliriz. Trump'ın öyle konuşmaları var ki izleseniz tiksinirsiniz. Böyle İslam karşıtı, İslam düşmanı, ırkçı ama abi adamın yaptığı hatası, yanlışı, yaptığı çapkınlıklar, her şey gerçek anasını satayım. Hani adamda yapay bir şey yok." ifadelerine yer verdi.

SİYASETTE KALICILIĞI SARMAŞIK METAFORU ÜZERİNDEN ANLATTI

Kamala Harris'in gerçek ve sahici bir karakter olmadığı için kaybettiğine vurgu yapan Kütahyalı, daha sonra verdiği sarmaşık metaforuyla şu ifadeleri kullandı:

Öbür tarafta Kamala Harris, ya bizim medyada da vardır böyle tipler böyle bir anda hadi yükseltelim derler onu yükseltirler ama kalıcı olamaz. Bak vardır isim vermiyorum. Kalıcı olamaz bir yükseldi. Arada yükselen tipler olur. Siyasette de öyle ama kalıcı olamaz. Çünkü etiyle, kanıyla, canıyla mücadele etmedikçe arkadaşlar Türkiye'de ne bakanlar gördük çalımlarından geçirmiyoruz. Sokakta yürüyorlar kimse bakmıyor suratlarına.



Sarmaşık nedir? Bir tane ağaca sarılırsın ağaçla beraber yukarı çıkarsın. Ağaçla beraber yukarı çıktığında sen ağaç değilsin. Sen sarmaşıksın kardeşim. Ağaç orada. Bizdeki en temel ağaçta Recep Tayyip Erdoğan'dır ve Devlet Bahçeli'dir. Ağaçla beraber yükselen kişi kendini ağaçtan değerli zannetmesin. Sen ağaca tutunduğun için yükseliyorsun.

TRUMP ÖLÜMÜ GÖZE ALMIŞ: KORKAK ZENGİNLERDEN DEĞİL

Kütahyalı son olarak Trump'ın korkak zenginlerden olmadığını ve suikastten kurtulup pek çok şeyi göze aldığını söyledi.

Trump'ın Cem Boyner gibi korkak olmadığını da sözlerine ekleyen Kütahyalı şunları söyledi: