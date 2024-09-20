Rasim Ozan Kütahyalı: Enflasyon bu politikayla düşecek Ekonomiye ilişkin Ensonhaber ekranlarında dikkat çeken mesajlar veren Rasim Ozan Kütahyalı, vatandaşlara döviz alımı yapmak yerine Türk Lirası'nda kalmaları çağrısında bulundu. Türkiye'de alım gücünün 2027 yılıyla birlikte yeniden yükseleceğini de belirten Kütahyalı, "Çok uygun faiz oranlarıyla orta sınıf ev alabilecek, araba alabilecek" dedi.

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Haber Merkezi

Yaptığı analizlerle ve söyledikleriyle gündemi belirleyen isimlerden olan Rasim Ozan Kütahyalı, izleyicilerle Ensonhaber'in YouTube kanalında buluşmayı sürdürüyor.

Ensonhaber ekranlarında vatandaşlarımızla buluşmaya devam eden Kütahyalı'nın bu sefer gündeminde ekonomi vardı.

Vatandaşlara dikkat çeken önerilerde bulunan Kütahyalı, Türkiye ekonomisinde işlerin yoluna girdiğini söyledi.

"BÜTÜN VATANDAŞLARIMIZA TÜRK LİRASI'NDA KALMALARINI TAVSİYE EDİYORUM"

Döviz almak yerine Türk lirasında kalmanın altını çizen Kütahyalı, "Çok açık söylüyorum bütün vatandaşlarımıza Türk Lirası'nda kalmalarını tavsiye ediyorum. Ben kalıyorum. Tüm yatırımlarım Türk Lirası'nda. Bir lira döviz yatırımım yok." ifadelerini.

İddialı sözlerine devam eden Kütahyalı, Mehmet Şimşek'in 2028 yılına kadar ekonominin başında kalmaya devam edeceğini de aktardı.

"ENFLASYON DÜŞECEK: ORTA SINIF, EV VE ARABA ALABİLECEK"

Türkiye'nin 2002-2007 sürecindeki refah seviyesini yakalama sürecine girdiğini de söyleyen Kütahyalı, "2002- 2007 ekonomisine döndük. Enflasyon bu politikayla muhakkak düşecek. 2027 senesi geldiğinde çok uygun faiz oranlarıyla orta sınıf ev alabilecek, araba alabilecek." dedi.

Kütahyalı son olarak, orta sınıfın 2027-2028 yıllarında rahatlıkla ev ve araba satın alabilecek alım gücüne yeniden erişeceğini de belirtti.

İşte Rasim Ozan Kütahyalı'nın dikkat çeken o sözleri;

TL'DE KALMANIZI TAVSİYE EDİYORUM: BİR LİRA DÖVİZ YATIRIMIM YOK

FED dün faiz indirdi. Merkez Bankası sabit bıraktı. Herkes bana soruyor ne yapalım ne edelim diye. Çok açık söylüyorum bütün vatandaşlarımıza Türk Lirası'nda kalmalarını tavsiye ediyorum. Ben kalıyorum. Tüm yatırımlarım Türk Lirası'nda. Bir lira döviz yatırımım yok. Altın ayrı tabii, dursun biraz. Şu palavra, yok patlayacak devalüasyon olacak. Yok kardeşim. Bu videoyu garanti gösteriyorum. Hatta noterden kayıt imzalamaya da hazırım. Mehmet Şimşek 2028’e kadar kalır. Döviz makul şekilde artar, daha fazla artmaz.

"VATANDAŞLAR TL'DE KALSIN"

2002- 2007 ekonomisine döndük. Konjonktür farklı da olsa temelde, ki ben eleştiriyorum bu politikayı. Çok cari açık verebileceğimiz bir politika bu uzun vadede. Vatandaşların anlayacağı şekilde söylüyorum, TL’de kalsınlar. İslami hassasiyeti olan kar payına olmayan faize koysun. Çünkü faizlerin oranları çok yüksek. Aç gözlü olmanın alemi yok.

"ENFLASYON BU POLİTİKALARLA MUHAKKAK DÜŞECEK"

Enflasyon bu politikayla muhakkak düşecek. 2027 senesi geldiğinde çok uygun faiz oranlarıyla orta sınıf ev alabilecek, araba alabilecek. 2007 Türkiye’sinin 2027 Türkiye’siyle orta sınıfın ev ve otomobile ulaşımı hemen hemen aynı olacak. Bu politikanın devamı o dur. O sene bir cari açık patlar ama refah çok artar. Çünkü yüzde 8-9’a kadar enflasyon düşecek.

"2012-2013'E KADAR SÜREN REFAHIN BAŞLANGICINDAYIZ"

Faizler de ona göre düşecek. Yeniden uygun faizlerle güzel otomobil ve evler alabilecek orta sınıf. 2012-2013’lere kadar süren refahın başlangıcındayız. Şu an orta sınıf çökmüş görünüyor 2020-2023 politikaları sebebiyle. Bizi izleyen öğretmenler diyelim, annenin ve babanın öğretmen olduğu aile 2027-2028 yıllarında ev sahibi olabilecek. Çünkü o kadar fiyatlar da epey düşecek. Döviz artmayacak, artmayacağı için de ev ve araba alınabilecek hale gelecek.

YENİ BÖLÜMLER GELİYOR

Rasim Ozan Kütahyalı, yeni sezonda da Ensonhaber'in YouTube kanalında olacak!

Bomba kulisler, hiçbir yerde duyamayacağız yorumlarıyla her hafta iki gün Ensonhaber'in YouTube kanalında olan Rasim Ozan Kütahyalı, yeni sezonda yine çok konuşulacak.

Rasim Ozan Kütahyalı'nın gündemi yorumladığı yeni bölümler, 1 Ekim'den itibaren Ensonhaber'in YouTube kanalında yerini alacak.

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