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Haber Merkezi

Ramazan ayı yaklaşırken 2025 yılında emeklilere verilecek bayram ikramiyelerinin miktarı da gündemde.

Bu yıl yapılacak zam için kulislerde farklı rakamlar konuşulurken Ensonhaber yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı, çarpıcı bir tartışma başlattı.

Kütahyalı, 60 yaş üstü 'gerçek emeklilere' yüksek zam yapılması için, yaş ortalaması 45 olan EYT'lilere ikramiye verilmemesi gerektiğini söyledi.

"EMEKLİLERE 6 BİN TL İKRAMİYE VERİLEBİLİR"

Kütahyalı, şöyle konuştu:

"Güzel bir ikramiye gelecek. Bu sefer kulis değil de ben kendi fikrimi söyleyeyim.

Bu emekli ikramiyesi 6 bin TL bile olabilir. Fakat nasıl olur? EYT'lilerin ortalama yaşı 45. Benim de ailemden EYT'liler var. Olmaz! Yaş ortalaması 44-45! Eee onlara da emekli ikramiyesi...

"AMA EYT'LİLERE İKRAMİYE VERİLMEZSE..."

EYT'lilere bayram ikramiyesi verilmesin. Bu idari bir karar, alınabilir. Gerçek emeklilerimize yani yaşı 60 yaşın üstünde hakikaten yaşlı, ihtiyar, emekli, hayatının sonbaharına girmiş insanlarımıza bir katkımız olsun.

"DÜNYADA 45 YAŞINDA EMEKLİ YOK"

Onlara 6 bin TL versin devlet. Ama EYT'lilere bu bayram, bayram ikramiyesi verilmesin. Kızacaklar, saldıracaklar ama ben gerçekleri söylemek zorundayım.

EYT'lilerin yaş ortalaması 44-45! Böyle bir emekli dünyada yok. Hadi var, verildi, o popülist yasa yapıldı tamam da ikramiye verme be kardeşim! Onlara da para verince para azalıyor.

EYT'lilere verilmesin, insan başı emeklilerimize 6 bin TL ikramiye hazır. Ben bu bütçe dengelerini biliyorum ve bunu da tartışmaya açıyorum."

Rasim Ozan Kütahyalı'nın gündemi yorumladığı YouTube yayınının tamamını izlemek için linke tıklayın...