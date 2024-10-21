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Haber Merkezi

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölüm haberi sabah saatlerinde gündeme bomba gibi düştü.

Uzun süredir sağlık sorunları yaşadığı bilinen teröristbaşının ölüm haberinin ardından gündeme ilişkin görüşleri için Rasim Ozan Kütahya'lıya bağlandık.

Örgütün dağılma sürecine girip girmeyeceği, örgütün başına kimin geçeceği, yaşananların iç siyasete yansımaları gibi soruları yanıtlayan Kütahyalı, önemli açıklamalarda bulundu.

Örgütün dağılma sürecine girdiğini söyleyen Kütahyalı "Miras kavgasının başladığı gün" dedi.

"ÖRGÜTÜN 7-8'E BÖLÜNDÜĞÜ GÜN"

Kütahyalı şu ifadeleri kullandı:

"Zaten tespihi dağılmıştı şimdi fiilen tamamen dağıldı. Artık imame de ortadan kalktı.

Çok büyük bir iç hesaplaşmanın başladığı gün. Bana göre hem Gülen'in öldüğü gün hem de örgütün 7’ye 8’e bölündüğü gün.

Gülen'in vefatıyla birlikte önümüzdeki çok ayrı yapılarla karşı karşıya kalacağız.

Şu kesin zaten artık örgüt içi kaynıyordu. Şimdi onlar berraklaşacak kabaca 7 ayrı grup çıkacak.

"ÖRGÜT İÇİNDE MİRAS KAVGASININ BAŞLADIĞI GÜN"

Herhangi birinin Gülen'den sonra liderlik etmesi mümkün değil. Kim lider benim dese kimse dinlemez. O çiftlik de bu iç hesaplaşmanın merkezi olacaktır.

Çok ciddi bir miras kavgası Gülen örgütünü bekliyor. Bugün Gülen’in ölüm günü olduğu kadar çok büyük bir miras kavgasının da doğum günü.

"SEMBOLİK BİR İSİM ÇIKACAK"

Mustafa Özcan grubu apayrı olacaktır. O yapılanma apayrı bir yapılanma. O kabul edilmeyecektir

Tahmin ediyorum o daha din adamları içinden daha sembolik biri seçilecek ama o da bir otorite sağlamayacak.

Çünkü artık bu tüm grupların menfaat amaçlı bir organize suç örgütüne dönüşmüş durumda.

Artık karşımızda bir Fetullahçı terör örgüt yok. Fetullahçılardan kopmuş 7-8 örgütle karşı karşıya olmuş olabiliriz.

"KİMLERİN ERDOĞAN’I YOK ETMESİNİ İSTEDİĞİNİ ÇOK İYİ BİLİYORUM"

Sakın 'Sen yaptın, sen yardımcı oldun' olmasın... Bir kere Tayyip Bey'e kimse sakın yüklenmesin benim orada açıklamalarım olur. AK Parti'den de kimse CHP'ye iş birlikçilik yaptınız demesin. Bu ölüm ayrışmaya değil birleşmeye sebep olmalı.

Kalkıp sen şunu bunu yaptın derse herkes bir şeyler demeye başlar.

Ben örgütün çökertilmesinde merkezi konumdaydım. O yıllarda kimlerin Erdoğan’ın kaybetmesini kimlerin Fetullah Gülen’in kazanmasını Erdoğan’ı yok etmesini istediğini çok iyi biliyorum.

O işin şeceresine girilirse çok tuhaf şeyler ortaya çıkar."