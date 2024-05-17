Rasim Ozan Kütahyalı günler önce söyledi: Fatih Terim'in Yunanistan macerası sonlandı Fatih Terim'in Panathinaikos ile yollarını ayırdığını duyurmasının ardından Rasim Ozan Kütahyalı'nın, Ensonhaber'in 1 Mayıs tarihli YouTube yayınında ünlü teknik direktör ile ilgili söyledikleri akıllara geldi.

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Yaptığı analizlerle ve söyledikleriyle gündemi belirleyen isimlerden olan Rasim Ozan Kütahyalı, izleyicilerle Ensonhaber'in YouTube kanalında buluşmayı sürdürüyor.

Birbirinden ilginç analizleriyle dikkat çeken Kütahyalı, Ensonhaber'in 1 Mayıs tarihli YouTube yayınında, Fatih Terim'in yakın zamanda Panathinaikos kariyerinin biteceğini söyledi.

Fatih Terim kendisine verilen şansı iyi kullanamadı: Son 2-3 hafta...

Ünlü teknik direktörün kendisine verilen şansı iyi kullanamadığını belirten Kütahyalı, Terim'in Yunan medyası ve taraftarlar tarafından tepki çektiğini dile getirdi.

Kütahyalı, konuyla ilgili şunları söyledi:

Görünen köy kılavuz istemez, Fatih Terim’in gönderileceğini söyledik burada. Fatih Terim için son 2-3 hafta. Bütün Yunan medyası, tribünler falan ıslıklıyor. Önemli bir fırsattı, bütün bu Seçil Erzan haberlerinden sonra Fatih Terim’e sevgili Acun Ilıcalı büyük bir fırsat verdi. Tamamen o ayarladı. Panathinaikos’un başına Fatih Terim’i getiren Acun’dur. Ne oldu ama Terim bunu kullanamadı. Türkiye’deki alışkanlıklarıyla Yunanistan’ı da idare ederim zannetti. İlk başta güzel bir hücum futbolu oynattı, Yunanlılar çok olumlu baktı. Özellikle yabancı hakemler onun istediği gibi maç yönetmediler, onlarla kavga etti, küfretti. Öyle böyle derken elindeki telefonu yere fırlatmaya kadar geldi iş. Fatih Terim’in Yunanistan macerası bitmek üzere.

Ayrılık resmileşti

Yaşananların ardından Kütahyalı'nın işaret ettiği ayrılık, bugün resmileşti.

Teknik direktör Fatih Terim, Yunanistan Süper Lig ekiplerinden Panathinaikos ile yollarının ayrıldığını duyurdu.

Deneyimli teknik adam, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Dün akşam bir araya gelerek durum değerlendirmesi yaptığımız Sayın Başkan Alafouzos ile 2024-2025 sezonu için planlarımızın uyuşmadığı sonucuna vardık. Bu değerlendirme neticesinde, profesyonel ilişkimizin devam etmemesinde karar kılındı." ifadelerini kullandı.

Terim, başkent Atina'da geçirdiği 6 ay boyunca kendisine destek veren Panathinaikos taraftarlarına, başkan Giannis Alafouzos ve kulüp çalışanlarına teşekkür ederken, yeşil-beyazlı ekibe başarı diledi.

Rasim Ozan Kütahyalı'nın Ensonhaber YouTube kanalındaki yorumlarını izlemek için tıklayınız...