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Muhalif medyada üstü örtülü savaş sürüyor...

Bir bilirkişi ile yapılan telefon görüşmesinin izinsiz yayınlanması ve isminin açıklanmasına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş tutuklanırken Gazeteci Barış Pehlivan ve Program Koordinatörü Kürşad Oğuz ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

HALK TV VE SÖZCÜ TV ARASINDA GÖNDERMELER

Bu olayların ardından ise Halk TV ve Sözcü TV arasında karşılıklı göndermeler peş peşe geldi.

KÜTAHYALI'DAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMALAR

Muhalif medya karşılıklı suçlamalarla çalkalanırken Ensonhaber yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı, konuya ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

"SÖZCÜ TV, HALK TV'NİN LİSANSINI İPTAL ETMEK İÇİN ELİNDEN GELENİ YAPIYOR"

Bu iki kanal arasında bir savaş yaşandığı değerlendirmesinde bulunan Kütahyalı, "Sözcü TV, Halk TV'nin lisansının iptal edilmesi için elinden geleni yapıyor. Siz kimseye inanmayın, bana inanın" ifadelerini kullandı.

"BİRBİRLERİNE GİRDİLER"

Olaylara ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulunan Kütahyalı şunları kaydetti:

Fatih Portakal korkudan Barış Pehlivan'ı sattı. Söyledikleri teorik olarak doğru ama mesele o değil. Elbette gizli bir adamın ses kaydını çekip yayınlamanın suç olduğunu kanunda var ama, burada mesele o değil. Adam gözaltında bari bi susun yorum yapmayın. Barış Pehlivan haklıdır suç işlememiştir de demeyin. Adamı almışlar götürmüşler siz nasıl muhalifsiniz. Fatih Portakal ertesi gün muhtemelen Burak Akbay’ın isteğiyle Cafer Mahiroğlu’nu işin içine karıştırdı. Mahiroğlu talimat vermese bu yayınlanmazdı dedi. Mahiroğlu’nu da içeri atın demeye çalıştı. Kim diyor bunu Fatih Portakal. O da muhalif öbürü de muhalif. Birbirlerine girdiler.

"CHP TABANI SİZ BUNLARI YEMEYE DEVAM EDİN"

Barış Pehlivan telefonu açtı. Kürşad Oğuz sağcı bir çocuktur, öyle muhalif falan değildir, o çekmiş. Seda Selek ise 2017'ye kadar çok koyu Erdoğan militanı yayınlar yapan bir 24 TV spikeriydi. CHP tabanı siz bunları yemeye devam edin. CHP tabanı kadar bunları düşünmede yiyen bir başka taban yok. Dışarda hepsi aslan savcılık karşısında ise kedi. Siz hepiniz nasıl birbirinizi satıyorsunuz. Suat Toktaş'ı buradan tebrik ederim. Mert bir adammış. 'Tüm sorumluluk benim' dedi.

"İŞ SUAT TOKTAŞ'A PATLADI"

Barış Pehlivan biraz daha delikanlı ifade verse tutuklanmazdı. O ona gitti, bu buna gitti iş Suat Toktaş’a patladı. AK Partili Kürt bir milletvekili bana mesaj attı. Olan yine Kürt olana patladı diye. CHP gerçek muhalefet edemedikçe gazeteciler gaza geliyor. Gaza gelince netice bu oluyor. Bir de Ece Üner vakası var. Fatih Portakal, Ece sana 'şahsiyetsiz, haysiyetsiz' dedi. Ece'ye vereceği bir argüman var bakalım söyleyebilecek mi?

HALK TV HEDEF TAHTASINA KOYDU

Sözcü TV sunucusu Fatih Portakal, gazetecilerin gözaltına alınmasına ilişkin açıklamalarının ardından Halk TV'de eleştirilerin odağı haline geldi.

Portakal, bilirkişiyle yaptıkları görüşmeyi Halk TV'de ifşa eden Barış Pehlivan'ın yaptığının 'gazetecilik etiğine sığmadığını' söylemiş ve mahallesi tarafından hedef tahtasına konmuştu.

PLATON'DAN ALINTI YAPTI

Tepkilere bir sonraki yayınında yanıt veren Portakal, filozof Platon'dan alıntı yapıp 'doğrunun yanındayım' dedi.

'MAHALLE BASKISI GÖRÜYORUM' DEDİ

"Ya bizim dediğimiz gibi olacaksın ya da bu mahalleyi terk edeceksin" baskısı gördüğünü söyleyen Portakal, "Mahalleyi terk etmiyorum, gidebildiğim yere kadar giderim" dedi.

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PORTAKAL'A FİLOZOF GÖNDERMESİ

Silivri'den canlı yayın yapan Halk TV ekibi sık sık Fatih Portakal'a gönderme yapmayı ihmal etmedi.

Konuklarıyla süreci değerlendiren spiker Gözde Şeker, isim vermeden Portakal'a filozof göndermesi yapmayı ihmal etmemişti.

"RUS FİLOZOFUN BİR SÖZÜ VARDIR AMA DAHA İYİ BİLENLER OLUR"

Şeker, "Gazetecilik etiği, aramızda tartışabiliriz konuşabiliriz ama konu gazetecilik etiği olur. Hele ki bazı zamanlar vardır yeri değildir, her şeyin yeri zamanı vardır. Mesleki çerçevede her şeyi konuşabiliriz muhtemelen bu konuda antik Rus filozofunun da bir sözü vardır ama ben şimdi bilemeyeceğim onu daha iyi bilenler olur." ifadelerini kullandı.