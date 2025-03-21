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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik terör ve yolsuzluk soruşturması derinleşiyor.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu gözaltına alınırken, CHP'ye yönelik operasyonların nereye varacağı merak konusu.

Şimdiye kadar Terörsüz Türkiye ve CHP soruşturmaları konularında verdiği bilgilerin tamamı gerçekleşen Ensonhaber yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı, yeni yayınında, İmamoğlu ve CHP'nin geleceğine yönelik yine çarpıcı bilgiler verdi.

"İMAMOĞLU EN AZ 6-7 YIL İÇERDE"

İşte Kütahyalı'nın o çarpıcı tespitleri:

"Ekrem İmamoğlu en az 6-7 sene... Belki daha fazla. Böyle 6 ay 1 yıl mümkün değil. Bunu konuşurken hatta bir arkadaşım 'Bu da Trabzonlu Selahattin Demirtaş mı oldu?' dedi. İlginç bir benzetme ama Trabzonlu Selahattin Demirtaş oldu. Bu bir gerçeklik. Bu yani Tayyip Erdoğan girdi 4 ay çıktı değil... Murat Ongun ve Necati Özkan da böyle olacak.

"İBB'YE KAYYUM ATANACAK"

Henüz bunu çektiğimiz saatlerde kayyum atanmadı. İBB'ye kayyum atanacak. Hiç şüphe yok. Bak şüphe olmayan bilgiler; İmamoğlu gözaltında değil, tutuklandı. Ben ne dedim iki gün önce. Diploma iptal edildi. İstanbul kongresi iptal edildi. Kurultay iptal edildi.

"CHP YENİDEN YAPILANDIRILACAK: GEÇİCİ KAYYUM"

Devletin projesi açık ve net. CHP yeniden yapılandırılıyor. Kurultay iptali, kurultay iptali sonrası geçici kayyum... Gürsel Tekin gibi, Berhan Şimşek gibi bir isim. Sonda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin CHP'si...

"KILIÇDAROĞLU VE ARKADAŞLARI CHP'NİN BAŞINA DÖNECEK"

Sonra Kemal Kılıçdaroğlu ve arkadaşları yeniden CHP'nin başına gelecekler. Muhtemelen de yeni başkan Oğuz Kaan Salıcı olacaktır. CHP logosu Kılıçdaroğlu ve arkadaşlarına verilecek.