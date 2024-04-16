Rasim Ozan Kütahyalı, İran-İsrail arasındaki gerçeği anlattı Rasim Ozan Kütahyalı, İsrail ile İran arasındaki çatışmaların tamamen "kitlelerin gazını alma "amaçlı olduğunu söyledi.

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ensonhaber.com

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarıyla yeniden başlayan ve Şam'daki İran büyükelçiliğinin hedef alınması, ardından da İran'ın önceki gün 300'e yakın kamikaze İHA ve füze ile karşılık vermesiyle tırmanan gerilim, daha büyük bir savaşın patlak vereceği endişesini beraberinde getirdi.

Konuyla ilgili birçok görüş bildirilirken, İsrail'in ve İran'ın karşlılıklı saldırılarında hiçbir ciddi hedefin vurulmaması da dikkat çekti.

Ensonhaber YouTube yayınında konuyu değerlendiren gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı, yine kendine has üslubuyla, olayın bir nevi toplumların gazını almaya dönüştüğünü söyledi.

"İsrail ile İran'ın çatışması tamamen kontrollü"

Rasim Ozan Kütahyalı, eline aldığı kağıttan uçakları karşılıklı fırlatarak, şu ifadeleri kullandı:

Önce İsrail bunu fırlattı, sonra İsrail bunu fırlattı, ardından bir daha karşılıklı fırlattılar.. Aslında karikatür gibi, İran ile İsrail arasındaki savaşın özeti bu. Kontrollü.. Rasim Ozan komplo teorisi üretiyor diyorlar.. Trump'ın hatıratında var zaten. Bizim Kenan Evren gibi her şeyi söylüyor.. 'Asmayalım da besleyelim mi?..Emel Sayın'ı bana getirin..' diyen adam.



Trump da dedi, 'Bana söylediler, kimse zarar görmeyecek, ben de atalım dedim...'

"Kitlelerin gazı alınıyor, totaliter rejimler devam ediyor"

Madem kitlelerin gazı alınacak böyle olsun. İran da bu işleri çok iyi bilir. Devletler, savaşı çok iyi bir konsolidasyon aracı olarak kullanır. Netanyahu'nun kalmasının tek nedeni savaş. Netanyahu'ya gerçek destek yüzde 20'lerdedir. İran da öyle. İran rejimi de tükenmiştir. İran'a da İsrail'e de gittim. İran'daki Devrim Muhafızlarıyla ilgili çok şey de okudum. İran rejimi bir Pastaran rejimi.. Vesayet, ama bizim askeri vesayetten de beter. Pastaran'ı sorgulayamazsın.

"Fatih Altaylı'nın İsrail'i övmesi tam bir cehalet"