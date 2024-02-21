Rasim Ozan Kütahyalı: Kürtler için en iyi olan Murat Kurum'un kazanmasıdır CHP ve DEM Parti'nin ittifak çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Rasim Ozan Kütahyalı, İstanbul için en doğru ismi açıkladı.

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Terör örgütü PKK ile arasına mesafe koyamayan DEM Parti, Kandil'den yapılan talimat niteliğindeki açıklamaların ardından CHP ile ittifak kararı aldı.

CHP ve DEM Parti arasında "kent uzlaşısı" adı altında varılan anlaşmanın ilk adımı olarak Esenyurt adayı değiştirildi.

Rasim Ozan Kütahyalı'dan farklı perspektif

CHP ve DEM Parti iş birliğine Rasim Ozan Kütahyalı'dan farklı bir perspektif geldi.

Artık izleyicileriyle Ensonhaber YouTube kanalında buluşan Rasim Ozan Kütahyalı, DEM Parti'nin İstanbul seçimlerine etkisini anlattı.

"Kürtler için en iyi olan Murat Kurum'un kazanmasıdır"

Kürt oylarının seçimlerde büyük etkisi olacağını kaydeden Kütahyalı, Murat Kurum'un kazanmasının Kürtler için daha iyi olacağını söyledi.

"Normalleşme olur, hoşgörü olur"

Kütahyalı, "Kurum kazanır normalleşme olur, daha hoşgörü olur, herkesin söylemi değişir." ifadelerini kullandı.

Rasim Ozan Kütahyalı, konuya ilişkin açıklamalarında şunları kaydetti:

Ben hep şunu söylüyorum Ekrem İmamoğlu, Kürtlerin desteğini kazanır kardeşim. DEM Parti tüm oyları İmamoğlu’na kanalize etse Murat Bey seçilemez. Peki bu durumda nisan ayının başında kayyum atandı, Ekrem İmamoğlu Diyarbakır’a gidip orada oturma eylemi yapabilir mi? Benim cevap şu olur, Recep Tayyip Erdoğan muhalefet lideri olsaydı oraya 2 milyonu yığardı. Diyarbakır Meydanı’nı da inletirdi, müesses nizama da meydan okurdu. Sen 3-5 tweet atacaksın, kayyum atanacak, CHP medyası orada eski düzen devam edecek. Ben yeniden söylüyorum Kürtler için en iyi olan Murat Kurum’un kazanmasıdır. Kurum kazanır normalleşme olur, daha hoşgörü olur, herkesin söylemi değişir.

"Meral Danış Beştaş dandik bir aday değil"