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Haber Merkezi

Sosyal medyadaki öğretmen maaşı tartışmaları gündemdeki yerini koruyor.

Bir kadın öğretmenin 39 bin TL maaştan şikayet etmesi ve ardından 61 bin TL'lik maaş bordroları tartışmayı körükledikçe körükledi.

Ensonhaber yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı da konuya ilişkin açıklamalarda bulundu ve 61 bin TL maaşın özellikle Anadolu'da çok iyi bir ücret olduğuna işaret etti.

Tartışmaya farklı bir boyut kazandıran Kütahyalı son olarak öğretmenlerin çalışma şartlarına dikkat çekti.

"ANADOLU'DA KÖTÜ BİR RAKAM DEĞİL"

Herkesin öğretmenlerin çalışma şartlarına özendiğini belirten Kütahyalı şöyle konuştu:

"Bir kere 61-62 bin TL maaş da öldük bittik maaşı değil. Anadolu'da kötü bir rakam olmadığını söylüyorum.

Yine artacak ocakta. Tek konu bu olmamalı. Ayrıca öğretmenlerimiz tamam canımız da ben diğer çalışanlarımızı da düşünüyorum. Diğer özel sektör çalışanlarının aldığı maaşları biliyorum.

"ÖĞRETMENLER 12 AYLIK MAAŞ ALIP 9 AY ÇALIŞIR"

Şunu kabul edelim, benim annemden de bildiğim gibi öğretmenler 3 ay işe gitmez. Yani 12 aylık maaş alıp 9 ay çalışıyorlar. E çok güzel. Bugün birçok çalışanın derdi tatil fırsatıdır. Kimse 1 ay kullanamıyor ki?

Özel sektörde 1 ay hak var da kullanılıyor mu? Dürüst olalım... Ben Türk özel sektör çalışanlarının sömürüldüğü kanaatindeyim.

"YAZIN AVRUPAYI GEZERLER"

Ama öğretmenler iyi örgütlü olduğu için. İnanın öğretmen olmaya koşullara çok özeniliyor. Yani 3 ay tatil sömestr tatil ara tatiller var.

Yani baktığında karı-koca öğretmen, tatili bol, Anadolu'da yaşıyorsa vallahi billahi atlar yazın Avrupa'yı gezer döner.

Hangi meslek grubunda bu şartlar var. Yok. Keşke herkeste olsa. Şimdi bu koşullar olunca bunları söyledim. Allah daha çok versin."

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ANNESİ 40 YIL ÖĞRETMENLİK YAPTI

Bazı öğretmenler, Rasim Ozan Kütahyalı'yı bu sözleri yüzünden hedef tahtasına yerleştiriyor.

Ancak Rasim Ozan Kütahyalı, öğretmenlere uzak bir isim değil.

Kütahyalı'nın annesi Şerife Hanım, 40 yıl matematik öğretmenliği yaptı.

Rasim Ozan Kütahyalı bu nedenle öğretmenlerin dününü ve bugününü çok iyi analiz edebiliyor.

Aşağıdaki fotoğrafta, Rasim Ozan Kütahyalı'nın annesiyle birlikte küçüklük fotoğrafını görüyorsunuz.