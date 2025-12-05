Rasim Ozan Kütahyalı CHP'nin 2028 adayını açıkladı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

RASİM OZAN KÜTAHYALI'NIN GÜNDEMİ YORUMLADIĞI PROGRAMIN TAMAMINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Ensonhaber YouTube kanalında gündem belirleniyor...

Rasim Ozan Kütahyalı, yeni bölümde yine önemli bir iddiada bulundu.

Daha önce kamuoyunda kendisinden 'Rastradamus' olarak bahsedilmesine neden olan kehanetlerini hatırlatan Kütahyalı, Özgür Özel'in adaylığı düşündüğünü ve bunun için yavaş yavaş Ekrem İmamoğlu'nu diskalifiye etmeye başladığını söyledi.

"İMAMOĞLU NORMALLEŞME SÜRECİNDE ÖZEL'İ YALNIZ BIRAKTI"

Rasim Ozan Kütahyalı şunları söyledi:

"Normalleşme sürecinde İmamoğlu, Özgür Özel'i yalnız bıraktı. İmamoğlu, Özgür Özel'e yanlış yaptı. O İmamoğlu adına bir yanlıştı.

Şimdi de Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu sayesinde genel başkan olduğu hâlde ekibine ince ince doğrama yapıyorsa, bu siyasi ahlakla ne kadar bağdaşır tartışılır.

"ÖZEL, HAFİF HAFİF İMAMOĞLU'NU DİSKALİFİYE EDİYOR"

Özgür Özel'de artık şu var: 'İmamoğlu artık aday olamaz, ben adayım.' diyerek İmamoğlu'nu hafif hafif diskalifiye ediyor. Ama bunu belli etmeden. Bariz Bir satış olmadan.

Mansur Yavaş da artık 'İsmimi adaylıkta geçirmeyin.' diye herkese söylüyor. 2028'de aday olmayıp 2029'da Ankara'yla devam ederek bekleme siyasetini tercih ediyor.

"CHP'NİN ADAYI ÖZGÜR ÖZEL'DİR"

CHP'nin adayı Özgür Özel'dir. Özgür Özel'in çevresi de gazlamış durumda.

Bunu ilk söyleyen de benim. 1 Nisan 2024'te video çektim. 'Mehir Başarır çıkar adayımız Özgür Özel'dir der' dedim. 3 ay sonra Mahir onu söyledi. "