Rasim Ozan Kütahyalı'dan Ali Koç'a: FETÖ'yü yok eden kim? Kendisini FETÖ'cülükle suçlayan Ali Koç'a cevap veren Rasim Ozan Kütahyalı, Koç'un bu çıkışını, Fenerbahçe'nin sportif başarısını gizlemek için bir kamuflaj olarak değerlendirdi.

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ensonhaber.com

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Türk futbolunda gerilimli bir sezon yaşanıyor.

Özellikle Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki gerilim arttıkça artıyor.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Kalamış'ta bulunan Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirdiği basın toplantısında yine sert açıklamalarda bulunmuştu.

Ali Koç'tan FETÖ suçlaması

Koç, Galatasaray'ı 'beka sorunu' olarak gösterirken açıklamasının bir kısmında Galatasaray taraftarlığı ile ön plana çıkan Rasim Ozan Kütahyalı'yı da hedef aldı.

Kütahyalı, kendisini FETÖ'cülükle suçlayan Koç'un, "Örgütün yılmaz savunucusu ve sözcüsü Rasim Ozan Kütahyalı'nın da heykelinin dikilmesi için savunduğu FETÖ savcısı Zekeriya Öz de bu kulübün bir kongre üyesi. Bunu söylemişken, '3 Temmuz olmasaydı, Fenerbahçe'yi yerle yeksan etmeseydik Galatasaray'ın önü açılmazdı' diyen zamanının büyük FETÖ savunucusu Kütahyalı'nın da Galatasaraylı olması herhalde tatlı bir tesadüf." açıklamalarını Ensonhaber yayınında izledi.

Koç'un konuşmasını tebessümle dinleyen Kütahyalı, açıklamaların Fenerbahçe'nin sportif başarısızlığına bir kamuflaj niteliğinde olduğuna dikkat çekti.

"Köyferans kupasını al da bu kamuflajlara ihtiyaç duyma"

Rasim Ozan Kütahyalı, şöyle konuştu:

"6. sene oldu yine şampiyonluk yüzde 99 gitti. Köyferans kupasını alsınlar. Ben ısrarla söylüyorum. Ben de destekliyorum. Köyferans kupasını al rahatla Ali Başkan! Al da bu kamuflajlara ihtiyaç duyma.

2022'de seni kurtardım. O meşhur yayını yaptık rahatlattın Fenerbahçelileri, bir sene kurtardın. Geçen sene kafa kafaya Jesus'la idare ettin. Bu sene de şampiyonluk gitti e ne yapayım yani tamam.

Bir kez daha seni kurtaralım. Ama ben kurtarmayayım şu köyferansı al ondan sonra da şu saçmalıkları yapma.

"Zekeriye Öz öyle numaradan bir adamdı"

Komik bunlar bizim yayında da sana söyledim. O Baransuları içeri atan biziz. Ali Fuat Yılmazerleri içeri atan biziz. Zekeriya Öz dediğin orada önemsiz bir adam. Yılmazer idi onun amiri. Öz öyle numaradan bir adamdı.

"Heykelini değil ocaklarına incir diktik"

Ben de 2009'de işte o 12 Eylül'ün askeri vesayetini bitireceğiz diye heykeli dikilsin dedim. 2009 senesinde. Ardından adamların heykelini değil ocaklarına incir diktik. Kim? Biz, FETÖ'yü yok eden, Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde biziz.

Ben de orada çok merkezi bir konumdayım. Ulaşabiliyorsan Hakan Fidan'a sor bakayım. Öyle eski dönem bitti, Koç soyadı ile de ulaşamazsın. Ulaşabilirsen sor bu adamın FETÖ'nün bitirilmesinde etkisi var mı yoksa bu çocuk palavra mı sıkıyor sor.

"2013'te FETÖ'nün platin sponsoruydunuz"

Ama ben yine de rahmetli kardeşin hatırına ananasları hatırlatmayacağım. 2013'te bile platin sponsordunuz siz örgütte.

"Sizin tarihiniz böyle zaten"

FETÖ'nün platin sponsoruydunuz. 2014'te 2015'te de desteklediniz. Koç Ailesi olarak desteklediniz. Ama Erdoğan galip gelince de gittiniz Tayyip Bey'e yalakalık yaptınız.

Sizin tarihiniz böyle zaten. Ben savaştım. Mağlup olsaydık da FETÖ yenseydi ben hapisteydim sen yine Fenerbahçe başkanıydın."