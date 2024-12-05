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Haber Merkezi

Geçtiğimiz günlerde TRT World Forum 2024 programına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bazı kişiler Gazze ile ilgili açıklamalarını provoke etmeye çalıştı..

Cumhurbaşkanı Erdoğan da provokatöre karşı "Siyonistlerin ağzı olma!" ifadelerini kullandı.

Rasim Ozan Kütahyalı, olayla ilgili 9 kişinin tutuklanmasının ardından ilk analizini Ensonhaber'e yaptı.

Yaşananların kabul edilebilir olmadığını söyleyen Rasim Ozan Kütahyalı, Türk siyasal rejiminin perspektifiyle baktığında da bu durumu mantıklı bulmadığını aktardı.

"ERDOĞAN'A İSRAİL KONUSUNDA DUYARSIZ DEMEK ŞEREFSİZLİK AMA TUTUKLAMAK DOĞRU DEĞİL"

Rasim Ozan Kütahyalı, devamında şu sözleri sarf etti:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı protesto eden 9 kişinin tutuklanmasına karşıyım.



Tayyip Erdoğan'ın İsrail konusuna duyarsız olduğunu söylemek bana göre şerefsizliktir ama tutuklamak doğru değil.

"RİCA EDİYORUM BU 9 KİŞİYİ TAHLİYE ETSİNLER"

Açıklamasının devamında 9 kişinin tutuklanmasını 'hiç lüzumu olmayan bir durum' olarak değerlendirerek savcı ve hakimlere çağrıda bulundu.

"Savcı ve hakimlerimizden rica ediyorum bu 9 kişiyi tahliye etsinler." diyen Kütahyalı, bu konun da böylece kapatılması gerektiğini bildirdi.

PROGRAMIN YENİ BÖLÜMÜ ENSONHABER YOUTUBE KANALINDA

Rasim Ozan Kütahyalı’nın gündemi detaylı olarak yorumladığı programın yeni bölümü, 6 Aralık’ta Ensonhaber YouTube kanalında yayında olacak.

NE OLMUŞTU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT World Forum 2024’ün açılışında yaptığı konuşma sırasında Cuma günü protesto edilmişti. Erdoğan, "Gemiler Gazze'ye bomba taşıyor" diyerek konuşmasını bölen kişilere karşı, "Yavrum siyonistlerin burada dili ağzı olma. Aynen siyonistlerin dili ağzı gözü olmak suretiyle burayı provoke etmeye ne kadar çalışırsanız çalışın netice alamazsınız. Dünyadaki siyonistler Tayyip Erdoğan’ın nerede durduğunu çok iyi biliyor. Ama siz hala anlayamamışsınız” ifadeleriyle karşılık vermişti.

Erdoğan'ın konuşması sırasında protestoyu gerçekleştiren iki kişi ile salonda protestoya hazırlandıkları ileri sürülen diğer iki kişi ve kongre merkezi önünde İsrail'le ticaretin kesilmesi yönünde sloganlar atan 5 kişi olmak üzere toplam 9 kişi gözaltına alınmıştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen protestocuların gözaltı süresi 3 gün sürmüştü. Protestocular bu sabah İstanbul Adliyesi'ne sevk edilirken, savcılığın emniyet ifadesiyle ve tutuklama istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Mahkeme savcılığın talebine uyarak, 9 protestocunun tutuklanmasına karar verdi. Tutuklama kararının 2911 sayılı Toplantı, Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefetten alındığı, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasından da adli kontrol kararı verildiği öğrenildi.