Rasim Ozan Kütahyalı'dan derbi tahmini: Şampiyonluk Galatasaray'ın... Ensonhaber ekranlarında CHP'li Ali Mahir Başarır ve Fatih Terim ile ilgili günler önce söyledikleri birer birer doğru çıkan Rasim Ozan Kütahyalı bu kez de Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için tahminini paylaştı.

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Yaptığı yorum ve analizlerle ses getiren Rasim Ozan Kütahyalı, Ensonhaber'in YouTube kanalında izleyiciyle buluşmayı sürdürüyor.

Yayınlarda önceden söylediği şeyler bir bir çıkan Kütahyalı bu kez de günler önce Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için tahminde bulundu.

Kütahyalı, derbiyi Galatasaray'ın kazanacağını ve şampiyonluğa ulaşacağını söyledi.

Derbi için tahminini söyledi: Skor verdi...

Rasim Ozan Kütahyalı, skor tahmini olarak ise karşılaşmanın 2-1'i işaret etti.

Kütahyalı konuya ilişkin, "11 maçın 11’ini de bildik. Artık tesadüf olmaması lazım. Galatasaray Fenerbahçe’yi mağlup eder. Galatasaray 2 Fenerbahçe 1. Ve şampiyonluk Galatasaray'ın" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Kütahyalı, Ensonhaber'in 1 Nisan tarihli yayınında, CHP ile ilgili dikkat çeken bir analiz ortaya atmıştı.

CHP ile ilgili analizi doğru çıktı

Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı denkleminde olmadığını söyleyen Kütahyalı, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın yakın zamanda ekranlara çıkıp, Özgür Özel'in adını zikretmeye başlayacağını ifade etmişti.

Kütahyalı'nın sözlerinin ardından başlayan süreçte Başarır, katıldığı canlı yayında dikkat çeken ifadeler kullandı.

Terim'in vedasını da bildi

Kütahyalı'nın, kısa bir süre sonra doğruluğu ortaya çıkan analizinin ardından bu kez de Fatih Terim ile ilgili söyledikleri gündem oldu.

1 Mayıs'ta Terim'in Yunanistan'daki gidişatını değerlendiren Rasim Ozan Kütahyalı, ünlü teknik direktörün kendisine verilen şansı iyi kullanamadığını söyledi.

Terim'in yakın zamanda Panathinaikos'tan gönderileceğinin altını çizen Kütahyalı, "Bu iş bitti" dedi.

Bu açıklamadan günler sonra Terim, Yunan ekibinden ayrıldığını duyurdu.