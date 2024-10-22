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Türkiye'de siyasi gündemin zirvesinde terör sorunu var...

TBMM'nin açılış oturumunda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin DEM Parti milletvekilleriyle tokalaşmasının ardından başlayan yeni süreçte tarihi bir adım atıldı.

Bahçeli, son grup toplantısında PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'a TBMM'de DEM Grubu'nda konuşma yaparak PKK terör örgütünü lağvetme çağrısı yaptı.

Gündeme bomba gibi düşen bu tarihi çağrı her boyutuyla tartışılırken Rasim Ozan Kütahyalı, konuya ilişkin ilk analizini yine Ensonhaber'e yaptı.

"ÖCALAN İMRALI'DA BAVULLARI TOPLAMAYA BAŞLADI"

Son yayınında Öcalan'ın Ankara'ya getirilmesi gerektiğini söyleyen Kütahyalı, şöyle konuştu:

"Biz söylediğimizde ortalığı ayağa kaldırıyorlardı. Demek ki bizi dinlemeleri gerekiyormuş. Öcalan İmralı'da bavulları toplamaya başladı. Öcalan Ankara'da özel güvenlikli bir hapishaneye gelmelidir.

DEM Grubu'nda, Bahçeli'nin dediği gibi konuşmalı, PKK'nın silahlı dönemini tamamen kapatmalı ve Türkiye'de yeni bir dönemi tamamen başlatmalıdır.

"BAHÇELİ DEVRİMCİ BİR ÇIKIŞ YAPMIŞTIR"

Devlet Bahçeli devrimci bir çıkış yapmıştır. Türk tarihinin en büyük siyasetçilerden biri olduğunu bir kez daha kanıtlamıştır. Türkiye yeni bir döneme girmiştir. Söylediklerimin boş olmadığını hepiniz anladınız.

Abdullah Öcalan DEM Parti'nin grubuna gelmeli, zaten parti onun partisi. Gelecek silahları ve terörü lağvettiğini açıklayacak, ondan sonra Ankara'daki özel güvenlikli ev hapishanesine geçecek, sonra da umut hakkı nedir ne değildir önümüzdeki dönem bunları tartışacağız.

"TERÖR SORUNU TAMEMEN BİTMENİN EŞİĞİNE GELMİŞTİR"

Türkiye'de terör sorunu bitmenin eşiğine gelmiştir. Türk milleti için Bahçeli çok büyük bir iş yapmıştır. Bahçeli bunu yapmak zorunda değil. Bahçeli bunu Türk devletinin menfaati için yaptı. Çok büyük bir iş yaptı. Herkes buna destek vermeli."

"İMRALI TURİZME AÇILSIN"

Kütahyalı son yayında, "Öcalan'ın silahların gömülmesinden yana olduğu çok açık. Bu net bilgi. Silahların toprağa gömülmesi için Öcalan, Ankara'da bir hapishanede yatmalı. Öcalan’ın Ankara’da yatması, Türk devletinin menfaatine olan seçenektir. İmralı Adası da artık turizme açılsın." ifadelerini kullanmıştı.