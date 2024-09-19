Rasim Ozan Kütahyalı'dan Erdoğan-Koç görüşmesine ilişkin dikkat çeken paylaşım Sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un görüşmesine ilişkin bilgi veren Rasim Ozan Kütahyalı, Koç'un Erdoğan görüşmesi sonrası Uğur Dündar ile yapacağı yayını apar topar iptal ettiğini söyledi.

Haber Merkezi

Ankara kulislerini harekete geçiren görüşme...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabulde yaptığı konuşmada, Fenerbahçe yönetimini ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirtti.

KÜTAHYALI'DAN DİKKAT ÇEKEN BİLGİ

Bu görüşmenin ardından dikkat çeken bilgiler gelmeye devam ediyor.

Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı, sosyal medya hesabından görüşmenin sonuçlarına ilişkin bilgilendirmede bulundu.

DÜNDAR YAYININI İPTAL ETTİ

Bilgiyi 'son dakika özel haberi' olarak veren Kütahyalı, Ali Koç'un, Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesi sonrası Uğur Dündar ile yapacağı programı iptal ettiğini duyurdu.

"YÜZDE 100 KESİN BİLGİ"

Rasim Ozan Kütahyalı, paylaşımlarında şu ifadelere yer verdi:

"Ali Koç, bu hafta Uğur Dündar ile programa çıkacakmış, program gün ve saati kesinleşmiş.

Fakat Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme sonrasında Uğur Dündar ile yapacakları televizyon programını bizzat Ali Koç iptal etmiş.

Uğur Dündar’ın sunduğu programa Ali Koç kati surette katılmayacak. Bu yüzde 100 kesin, teyit edilmiş bilgi. Bir özel haber.

"PROGRAMI NEDEN APAR TOPAR İPTAL ETTİ"

Peki Ali Koç, Uğur Dündar ile olan televizyon programını neden apar topar iptal etti? Nasıl ve neden iptal etti?

Bunun yorumunu siz okurlarıma bırakıyorum. Tüm yorumlarınızı okuyacağım."