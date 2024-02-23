Rasim Ozan Kütahyalı'dan Erdoğan'a Atatürk benzetmesi Rasim Ozan Kütahyalı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın muhafazakar vatandaşlar için Atatürk niteliğinde olduğunu söyledi. Kütahyalı, Erdoğan'ın muhafazakar kesimi Atatürk gibi birinci sınıf yurttaş yaptığını belirtti.

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Yaptığı analizlerle ve söyledikleriyle gündemi belirleyen isimlerden Rasim Ozan Kütahyalı, izleyicisiyle Ensonhaber'in YouTube kanalında buluşmaya devam ediyor.

Kütahyalı, son olarak Türkiye siyasetiyle ilgili yaptığı analizle ses getirdi.

Türkiye gündeminde geçmişi, geleceği ve bugünü ele alan Kütahyalı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

Kütahyalı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, muhafazakar vatandaşlar için bir Atatürk olduğunu söyledi.

"Recep Tayyip Erdoğan muhafazakarların Atatürk'üdür"

"Recep Tayyip Erdoğan muhafazakarların Atatürk’üdür." ifadesiyle yine ses getiren Rasim Ozan Kütahyalı, muhafazakar kesimi birinci sınıf vatandaş yapan kişinin Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu vurguladı.

Konuyla ilgili sözlerine devam eden Rasim Ozan Kütahyalı, muhafazakar vatandaşların Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kızsa da ondan vazgeçmediğinin altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özellikle başörtüsü meselesiyle ilgili Türkiye'yi çok farklı bir noktaya getirdiğine işaret eden Kütahyalı, "Atatürk gibi onları yurttaş yaptı, başörtülü kız iniyor uçaktan polis kaşe basıyor. Bakıyorum laikçi teyze dediğimiz kadınlarla gülüşüyorlar aha toplum alıştı. Üniversite talebesine tahammül edemeyen bir kesim bu noktaya geldi." dedi.

"Laik kesim, Tayyip Erdoğan’ı okurken Adnan Menderes’ti Özal’dı diye okumamalı"

Rasim Ozan Kütahyalı'nın ifadeleri şu şekilde:

Şu çok doğru bir analiz, bunu ben Türkiye’de biraz yaygınlaştırdım. İlk bunu Ali Bayramoğlu söyledi, Recep Tayyip Erdoğan muhafazakarların Atatürk’üdür. Bu tespiti bir kere herkes yazmalı. Laik kesim de Tayyip Erdoğan’ı okurken Adnan Menderes’ti Özal’dı diye okumamalı. Muhafazakarları, dindarları birinci sınıf vatandaş yapmış olan Tayyip Erdoğan’dır. AK Parti’ye kızsa da yerelde ya da orada burada yolsuzluğun dibini bulsa ve görse diyelim işte yerel bir yerde olabilir, olmaması mümkün değil. 20 senede güç yozlaştırır yani bu doğaldır ama ona rağmen Tayyip Erdoğan’dan vazgeçmezler abi.

"Erdoğan, muhafazakar kesimi Atatürk gibi yurttaş yaptı"