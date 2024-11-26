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Türkiye'de siyasi gündemin zirvesinde terör sorunu var...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim tarihinde gerçekleştirdiği grup toplantısında, PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'a TBMM'de DEM Grubu'nda konuşma yaparak PKK terör örgütünü lağvetme çağrısı yapmasının yankıları hala sürüyor..

Gündeme bomba gibi düşen bu tarihi çağrı her boyutuyla tartışılırken, son zamanlarda da cezaevindeki mahkumların da 'genel af' beklentisi yükseliyor..

Kamuoyunda tartışılan 'kısmi genel af' için AK Parti Meclis Grup Başkanı Abdullah Güler'in "Gündemimizde yok" yanıtını vermesinin ardından Rasim Ozan Kütahyalı, konuya ilişkin ilk analizini yine Ensonhaber'e yaptı.

Kısmi genel affı sonuna kadar savunduğunu belirten Rasim Ozan Kütahyalı, ancak 22 Ekim sürecinin başarılı olması sonucu kısmi genel affın bir mecburiyet olduğunu söyledi.

Kütahyalı şu ifadeleri kullandı:

"ÇALIŞMALAR YOK DİYEMEYİZ"

Ben af isteyenlerin duygularıyla oynamak istemiyorum ama önce şunu söyleyeyim. Kısmi genel af sonuna kadar savunuyorum. Türk hapishanelerinde haksız yere yatan insan çok, hapishaneler doldu taştı. Gerçek suçlular hapse atılamıyor yer yokluğundan. O bakımdan genel af bence kısmi bir mecburiyettir.



Diğer yandan çalışmalar hiç yok diyemeyiz. AK Partili vekiller size bir çalışma yok diyorlar, onlar siyasetçi. AK Partili vekil demek, devletin tamamı değil.



Devleti yöneten Recep Tayyip Erdoğan. Ve bir kadro hareketidir, Külliye'dir. Ama AK Partili vekiller bilmedikleri için de "Bizim böyle bir çalışmamız yok" derler, doğaldır.

"KISMİ GENEL AF 22 EKİM SÜRECİNİN BİR PARÇASI"