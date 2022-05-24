FETÖ imalarının yapıldığı programda Rasim Ozan Kütahyalı'nın, “Gülen ile Koç Holding’in de ilişkileri vardı” demesine Ali Koç sinirlendi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, dün gece Beyaz TV’deki “Derin Futbol” programına konuk oldu.

Programda Fenerbahçe'nin gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ali Koç, burada gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı ile sık sık karşı karşıya geldi.

Ali Koç'a sorulan sorularla an an tansiyonun yükseldiği programda, ikili arasında “FETÖ” tartışması yaşandı.

Bank Asya'dan kredi tartışmasıyla başladı

3 Temmuz sürecinde yaşanan olaylarla başlayan tartışmalarda, sürecin FETÖ ile yürütüldüğünü söyleyen Ali Koç, Kütahyalı’ya “Bank Asya’dan kredi aldınız mı? Ne zaman aldınız?” diye sordu.

Bunun üzerine Kütahyalı da “2013 senesinde.” diyerek cevap verdi. Kütahyalı, “Ben sizin bankanızdan da çok kredi almışımdır.” diye ekledi.

Konuşmasını sürdüren Ali Koç, “Size olan tepki bu işin sözcülüğüne soyundunuz.” dedi ve Ahmet Çakar’a dönerek Kütahyalı’nın spor yorumculuğunun tarihini sordu.

Çakar’ın “2011 yılında kimse bunun kumpas olduğunu bilmiyordu.” sözleri üzerine yeniden konuşan Ali Koç, yeniden Kütahyalı’ya döndü.

“FETÖ’yü bitiren en önemli 20 kişiden biriyim”

“Her gün tapeler servis ediliyordu. En çok alanlardan biri de Rasim Bey’di.” deyince söze giren Kütahyalı, şunları söyledi:

“2013-2016 yılları arasında bu FETÖ’yü bitiren en önemli 20 kişiden biriyim. FETÖ’nün bitirilmesi de başta bir medya operasyonudur. Ben o dönem medyada orkestra şefi gibiydim.”

Araya giren Ali Koç, “Bu adamları bu kadar yerleşmesinde de öncülük eden isimlerden biriydiniz.” deyince, Kütahyalı “O kadar gücüm yoktu.” cevabını verdi.

Ali Koç ile Rasim Ozan Kütahyalı arasında FETO kavgası VİDEO

Aziz Yıldırım ile başladı, FETÖ ile bitti

Bu dakikadan sonra stüdyoda adeta soğuk rüzgarlar esti.

Ahmet Çakar, 2014 yılında Aziz Yıldırım’ın katıldığı CNN Türk’teki programı hatırlatarak “Ahmet Hakan ‘Bunu size FETÖ’mü yaptı? diye sordu, Aziz Yıldırım ise ‘O yaptı diyemem’ dediğini kulaklarımla duydum.” şeklinde konuştu.

Bunun üzerine Kütahyalı, “2013-2016 dönemi Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile FETÖ’nün kafa kafaya kavga ettiği bir dönemdi. Maalesef o dönem Aziz Yıldırım, devletten yana olmak istemedi, ortada durdu. En son aşamada devletten yana tavır aldı.” dedi.

“Aziz Yıldırım’ın adını ağzınıza alırken ‘Bismillah’ çekin”

Aziz Yıldırım hakkındaki bu sözler üzerine sinirlenen Ali Koç, “Aziz Yıldırım’ın adını ağzınıza alırken ‘Bismillah’ çekin. Terbiyesizlik yapıyorsunuz. Adam 1 sene hapiste yatmış. Başka yere gitmesin bu iş… Cemaatin en dibindeki adam sensin. Kendine gel. Böğürmeye başladın yine. Sabun gibisin, ele avuca gelmiyorsun.” ifadelerini kullandı.

“Gülen ile Koç Holding’in de ilişkileri vardı”

Kütahyalı da, “Ben sizin Türkiye’ye katkı sağlayan önemli bir aile olduğunuza inanıyorum. 2014’te Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında yer alınmadı. Fetullah Gülen ile Mustafa Koç konuşmadı mı? Gülen ile Koç Holding’in de ilişkileri vardı. Ben de içi dışı bir adamım. 2013 öncesi için hatalarımız vardır.” dedi.

“Bir daha benim ailemin ismini ağzına alma.” diyen Ali Koç, kavgayı sonlandırdı.