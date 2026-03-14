Rasim Ozan Kütahyalı'dan Melek Mosso yorumu: Travmatik sekülerleşme

Ensonhaber Yayın Koordinatörü Çağlar Cilara'nın sorularını yanıtlayan Rasim Ozan Kütahyalı, Cilara'nın "Hep siyasetle başlıyoruz ama bu defa biraz magazin yapalım, farklı konulara girelim" diyerek yönelttiği "Şarkıcı Melek Mosso'yu tanıyor musun? Dinledin mi?" sorusuyla programa başladı.

Mosso'yu daha önce Antalya'da bir kere konserine gidip dinlediğini aktaran Kütahyalı, Melek Mosso diye birinin var olmadığını şarkıcının asıl adı ve soyadının Melek Davarcı olduğunu dile getirdi.

"TRAVMATİK SEKÜLERLİĞİN, TRAVMATİK BATILILAŞMANIN SONU KÖTÜ"

Mosso'nun daha Avrupalı görünmek için uydurma olduğunu söyleyen Kütahyalı, Melek Mosso'nun Kayseri doğumlu tam bir taşra kadını olduğunu belirtti.

Kütahyalı bu soyadında değişime gidilmesi durumunun, travmatik bir sekülerleşmeden kaynaklandığını savunarak, "Dinden kurtulmak, aileden kurtulmak, taşradan kurtulmak" başlıklarının bunun arka planı olduğunu, Kayseri ve taşra nefretinin üzerine İslam dininin ritüellerine de tepki olduğunu iddia etti.

Travmatik sekülerleşmenin sağlıklı bir durum olmadığını söyleyen Kütahyalı, Melek Mosso'nun geçmişteki bu durumlardan nefret ettiğini söyledi.

Rasim Ozan Kütahyalı, Melek Mosso'nun bu duygulardan kopması gerektiğini söyleyerek, travmatik sekülerlik ve travmatik batılılaşmanın sonunun kötü olduğunu belirtti.