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Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından yeni bir süreç başladı.

Bu süreçte ise Türkiye'nin bölgedeki rolü ve hakimiyeti de giderek artıyor.

İkili ilişkiler ve diplomatik faaliyetler neticesinde Suriye'nin yeniden ayağa kaldırılması için yoğun çaba harcanıyor.

ENSONHABER YAYINLARI GÜNDEM BELİRLİYOR

İç ve dış gündemin yoğun olduğu bu zamanlarda Ensonhaber'in YouTube kanalı birbirinden farklı içeriklerle izleyicilerin karşısına çıkmayı sürdürüyor.

Yorumcu Rasim Ozan Kütahyalı, Ensonhaber YouTube kanalında yaptığı yorumlar, aktardığı kulisler sürekli Türkiye'nin gündeminde.

KÜTAHYALI'DAN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Donald Trump'ın geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin Suriye'deki varlığına ilişkin yaptığı açıklamaları değerlendiren Kütahyalı dikkat çeken ifadeler kullandı.

"BUGÜN HALEP VE ŞAM FİİLEN TÜRKİYE'NİN VİLAYETİDİR"

Türkiye'nin Suriye'deki en önemli aktörlerden birisi olduğunu kaydeden Kütahyalı, "Trump haklıdır. Türkiye, Suriye'yi almıştır. Bugün Halep ve Şam fiilen Türkiye'nin vilayetidir" diye konuştu.

"TÜRKİYE, SURİYE'Yİ ALMIŞTIR"

Rasim Ozan Kütahyalı değerlendirmelerinde şunları kaydetti:

Erdoğan vefat ettiğinde Türkiye bir daha bu gücü yakalar mı emin değilim. Batılı tabirle Erdoğan küresel bir güç ve dünyanın en tanınan liderlerinden biridir. Bu noktaya geldik. Recep Tayyip Erdoğan çok güçlü bir lider, herkes bunu kabul ediyor Trump’ın da söylediği gibi. Trump'ın tabiriyle Erdoğan'ın 8 Aralık devrimiyle Suriye'yi fethetmesi yorumuna katılıyorum. Bunu deyince Dışişleri'nden arkadaşlar öyle demesek mi diye uyarıyor. Evet Türkiye, Suriye’yi almıştır. Trump haklıdır. Bugün Halep ve Şam fiilen Türkiye'nin vilayetidir. Realite budur.

ARAP MEDYASINDA GÜNDEM OLDU

Kütahyalı'nın bu açıklamaları büyük yankı uyandırırken, Arap medyasında bu sözleri manşetten verildi.

BEĞENİ VE YORUM YAĞDI

Özellikle Suriye'de yayın yapan haber siteleri ve medya organlarında Kütahyalı'nın sözleri büyük beğeni ve yorum aldı.