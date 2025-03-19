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Haber Merkezi

Türkiye, CHP'nin yolsuzluklarıyla güne uyandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, terör ve yolsuzluk suçlamaları ile 106 kişiyle birlikte gözaltına alındı.

Konuya ilişkin ayrıntılar art arda gelirken Ensonhaber yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı, CHP'ye yönelik soruşturmaları ve yaşanacak yeni gelişmeleri değerlendirdi.

CHP'ye yönelik soruşturmaların çoğunun parti içindeki pazarlıklarda pay alamayanların şikayeti ile başladığına dikkat çeken Kütahyalı, şunları söyledi:

"CHP'LİLER BİRBİRİNİ İHBAR EDİYOR"

"CHP'liler hepiniz birbirinizi satıyorsunuz. Şu an Akın Gürlek'in kapısında kuyruk var. CHP'liler birbirini ihbar ediyor.

Beykoz, Beşiktaş, Şişli, Sarıyer, öyle oldu. Daha da olacak. Şişli, Bakırköy, Üsküdar ile ilgili gelen ihbarlar var.

PAY ALAMAYAN İHBARA KOŞUYOR

İhbar edenler devlete yardımcı olmak için değil istedikleri payı alamadıkları için ihbar etti. Bana şuradan iki daire ver diyor vermiyor başkan. Gidiyor, belediye başkanı şunları yaptı diyor.

CHP BİR TİCARİ PARTİDİR

CHP bir dava partisi, inanç partisi, mücadele partisi değil ticari partidir. CHP bir ticaret partisidir. Adamlar ihbar ediyor yahu. Beykoz Belediyesi'ndeki olay nasıl başladı. Danışman ile özel kalemin anlaşmazlığı.

POLİS İBB'DE NOKTA ATIŞI TEK BİLGİSAYARI ALDI: İHBAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturmayı CHP'liler başlattı. Medya A.Ş. için de 3 CHP'li ihbar ediyor. Şu bilgisayarda diyor gazetecilere verilen paralar her şey var diyor. Polis gidiyor tek bilgisayarı alıyor. Kim ihbar etti? CHP'liler. CHP'liler birbirlerini hapse attırmakla meşgul.

"CHP'YE KAYYUM ATANACAK"

CHP'nin en meşhur ismi, kayyum atanmaya hazırım diyor. İstanbul kongresi zaten iptal edildi. Kurultay iptal, o da yeniden yapılacak. Bir ihtimal de CHP'ye kayyum atanacak. İmamoğlu'na yakın biri beni aradı. Parti kurun dedim. Çünkü bu parti elinizde olmayacak."

7 MART YAYINI: MURAT ONGUN VE NECATİ ÖZKAN TUTUKLANABİLİR

Ensonhaber videolarında şimdiye kadar verdiği bilgilerin tamamı gerçekleşen Kütahyalı'nın, yolsuzluk ve terör soruşturmalarından önce gözaltı ve tutuklamalara ilişkin verdiği bilgiler akıllara geldi.

Kütahyalı'nın, 7 Mart'ta yaptığı değerlendirmelerde Necati Özkan ve Murat Ongun'un tutuklanabileceğini belirtmişti.

Kütahyalı şu ifadeleri kullanmıştı:

Medya A.Ş. soruşturmasında Necati Özkan ve Murat Ongun da tutuklanırsa ben şaşırmam. Öyle görüyorum.

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