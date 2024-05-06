Rasim Ozan Kütahyalı'nın günler önce söyledikleri doğru çıktı Ses getiren yorum ve analizleriyle adından sıkça söz ettiren Rasim Ozan Kütahyalı'nın, Ensonhaber ekranlarında CHP'li Ali Mahir Başarır ve Fatih Terim ile ilgili günler önce söyledikleri birer birer doğru çıktı. İşte Kütahyalı'nın birbirinden dikkat çeken iki analizi...

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Yaptığı analizlerle ve söyledikleriyle gündemi belirleyen isimlerden olan Rasim Ozan Kütahyalı, izleyicilerle Ensonhaber'in YouTube kanalında buluşmayı sürdürüyor.

Kütahyalı, Ensonhaber'in 1 Nisan tarihli yayınında, CHP ile ilgili dikkat çeken bir analiz ortaya atmıştı.

Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı denkleminde olmadığını söyleyen Kütahyalı, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın yakın zamanda ekranlara çıkıp, Özgür Özel'in adını zikretmeye başlayacağını ifade etmişti.

Önce Ali Mahir Başarır'ın yaptığı açıklamayı bildi

Kütahyalı'nın sözlerinin ardından başlayan süreçte Başarır, katıldığı Sözcü TV yayınında Cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili Özgür Özel'i işaret etti ve CHP içerisinde yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Kütahyalı, konuyla ilgili şunları söylemişti:

Bence Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı denkleminde yok. Aslında normal bir işleyişte olabilir ama Türkiye normal işleyişi olan bir ülke değil. Türkiye belirli bir resmi gidişata sahip bir ülke. Bu gidişat hadi bakalım biz sandıktan çıktık değiştirelim durumu değil. Ben bunu hep anlattım, yine söylüyorum Mansur Yavaş o manada büyük bir aktör. Yarın Ali Mahir Başarır çıkar benim Cumhurbaşkanı adayım Genel Başkanım Özgür Özel'dir der. Bak göreceksin, bir de o Cumhurbaşkanı adayı olur, ondan sonra yayınlar falan filan.

Ardından Fatih Terim'in gönderileceği geldi

Kütahyalı'nın, kısa bir süre sonra doğruluğu ortaya çıkan analizinin ardından bu kez de Fatih Terim ile ilgili söyledikleri gündem oldu.

1 Mayıs'ta Terim'in Yunanistan'daki gidişatını değerlendiren Rasim Ozan Kütahyalı, ünlü teknik direktörün kendisine verilen şansı iyi kullanamadığını söyledi.

Terim'in yakın zamanda Panathinaikos'tan gönderileceğinin altını çizen Kütahyalı, şu ifadeleri kullandı:

Görünen köy kılavuz istemez, Fatih Terim’in gönderileceğini söyledik burada. Fatih Terim için son 2-3 hafta. Bütün Yunan medyası, tribünler falan ıslıklıyor. Önemli bir fırsattı, bütün bu Seçil Erzan haberlerinden sonra Fatih Terim’e sevgili Acun Ilıcalı büyük bir fırsat verdi. Tamamen o ayarladı. Panathinaikos’un başına Fatih Terim’i getiren Acun’dur. Ne oldu ama Terim bunu kullanamadı. Türkiye’deki alışkanlıklarıyla Yunanistan’ı da idare ederim zannetti. İlk başta güzel bir hücum futbolu oynattı, Yunanlılar çok olumlu baktı. Özellikle yabancı hakemler onun istediği gibi maç yönetmediler, onlarla kavga etti, küfretti. Öyle böyle derken elindeki telefonu yere fırlatmaya kadar geldi iş. Fatih Terim’in Yunanistan macerası bitmek üzere.

Yunan medyası tazminat miktarını duyurdu

Kütahyalı'nın Fatih Terim'le ilgili ifadeleri sonrası ise dikkat çeken iddialar ortaya atılmaya başlandı.

Spor dünyasından edinilen bilgilere göre Yunan ekibi Panathinaikos'un Fatih Terim'le yollarını ayırmaya hazırlandığı öğrenildi.

Yunan basınından Sportdog'un haberine göre, Panathinaikos'un Fatih Terim ile yolları ayırma kararını netleştirmesi öncesi ünlü çalıştırıcının alacağı tazminat miktarı da ortaya çıktı.

Yunan ekibinin, kararı duyurması sonrası 1 milyon 100 bin euroluk tazminat bedelini Terim'e ödeyeceği bildirildi.

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