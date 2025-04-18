Rasim Ozan Kütahyalı'nın haberi cuma hutbesine konu oldu

Rasim Ozan Kütahyalı, X hesabından yaptığı paylaşımlar Türkiye'nin gündeminde.
CHP'ye kayyum iddiasının ardından hakkında başlatılan soruşturma kapsamında savcılıkta ifadesi alınan Rasim Ozan Kütahyalı işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
"EY İMAN EDENLER.."
Rasim Ozan Kütahyalı'nın yaşadıkları, Diyanet'in Cuma Hutbesine de yansıdı.
Cuma hutbesinde Hucurât Suresi'nden bir ayetle şu ifadelere yer verildi;
Ey iman eden edenler! Size bir fâsık haber getirirse onun
doğruluğunu araştırın emridir. Ayet-i kerime,
bizleri; yalan haber ve yanıltıcı bilgilere karşı dikkatli
olmaya çağırmaktadır. Zira ister gerçek hayatta isterse
dijital mecralarda yalan haberleri yaymak, doğruluğu
teyit edilmeyen bilgileri paylaşmak; insanlar arasında
fitne ve fesadın ortaya çıkmasına, toplumda huzur ve
güven ortamının zedelenmesine sebep olmaktadır. Nice
insanların hayattan kopmasına, nice yuvaların
dağılmasına, nice dostlukların bozulmasına yol
açmaktadır. Asla unutmayalım ki, doğruluğundan emin
olunmayan bir bilgiyi ve haberi paylaşmak, büyük bir
günah, ağır bir vebaldir.
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