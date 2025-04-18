Rasim Ozan Kütahyalı'nın haberi cuma hutbesine konu oldu

Rasim Ozan Kütahyalı, X hesabından yaptığı paylaşımlar Türkiye'nin gündeminde.

CHP'ye kayyum iddiasının ardından hakkında başlatılan soruşturma kapsamında savcılıkta ifadesi alınan Rasim Ozan Kütahyalı işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

"EY İMAN EDENLER.."

Rasim Ozan Kütahyalı'nın yaşadıkları, Diyanet'in Cuma Hutbesine de yansıdı.

Cuma hutbesinde Hucurât Suresi'nden bir ayetle şu ifadelere yer verildi;

Ey iman eden edenler! Size bir fâsık haber getirirse onun

doğruluğunu araştırın emridir. Ayet-i kerime,

bizleri; yalan haber ve yanıltıcı bilgilere karşı dikkatli

olmaya çağırmaktadır. Zira ister gerçek hayatta isterse

dijital mecralarda yalan haberleri yaymak, doğruluğu

teyit edilmeyen bilgileri paylaşmak; insanlar arasında

fitne ve fesadın ortaya çıkmasına, toplumda huzur ve

güven ortamının zedelenmesine sebep olmaktadır. Nice

insanların hayattan kopmasına, nice yuvaların

dağılmasına, nice dostlukların bozulmasına yol

açmaktadır. Asla unutmayalım ki, doğruluğundan emin

olunmayan bir bilgiyi ve haberi paylaşmak, büyük bir

günah, ağır bir vebaldir.