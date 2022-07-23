Rasim Özdenören hayatını kaybetti

Türk edebiyatının usta kalemlerinden Rasim Özdenören, 82 yaşında vefat etti.

‘Yedi Güzel Adam’ın yaşayan son ismi olarak anılan ve Türk edebiyatının usta kalemlerinden biri olan Rasim Özdenören kaldırıldığı hastanede vefat etti.

KOAH rahatsızlığıyla mücadele eden usta yazarın uzun süredir tedavi gördüğü biliniyordu.

Özdenören ayrıca geçtiğimiz yıl koronavirüse yakalanmış, iki ay süren tedavisinin ardından taburcu edilmişti.

82 yaşında vefat etti

Dün akşam saatlerinde hastaneye kaldırıldığı öğrenilen Özdenören'den bugün üzücü haber geldi.

82 yaşındaki yazar tedavi gördüğü hastanede bugün hayatını kaybetti.

Çok sayıda önemli esere imza atan ismin vefatı tüm sevenlerini yasa boğdu.

Taziye mesajı yayınladı

Cumhurbaşkan Recep Tayyip Erdoğan, usta şairin vefat haberinin ardından resmi hesabından taziye mesajı yayınladı. Mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Edebiyatımızın büyük ustalarından, Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü sahibi, 'Gül Yetiştiren Adam' Rasim Özdenören'in vefatını teessürle öğrendim. Sayın Özdenören'e Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, sevenlerine ve tüm edebiyat camiasına başsağlığı diliyorum."

Cenaze namazı Eyüp Sultan Camii'nde kılınacak

Özdenören, Eyüp Sultan Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.

Yedi Güzel Adam'ın yaşayan son ismiydi

Rasim Özdenören, Türk edebiyatına damga vuran Cahit Zarifoğlu, Erdem Bayazıt, Nuri Pakdil, Mehmet Akif İnan, Alaeddin Özdenören ve Ali Kutlay'dan oluşan yedi güzel adam arasında yer alıyordu.

Cahit Zarifoğlu 7 Haziran 1987,

Mehmet Akif İnan 6 Ocak 2000,

Alâeddin Özdenören 26 Haziran 2003,

Adil Erdem Bayazıt 5 Temmuz 2008,

Nuri Pakdil 18 Ekim 2019,

Sezai Karakoç ise 16 Kasım 2021 tarihinde vefat etti.

Rasim Özdenören kimdir

Usta edebiyatçı, İstanbullu mühendis Hakkı Özdenören ile Kahramanmaraşlı Ayşe Hanım'ın oğlu olarak 1940'ta Maraş’ta dünyaya geldi.

Yazar, ilkokula Kahramanmaraş’ta başladı, babasının görev yeri değişikliği nedeniyle Malatya'da devam etti. İlkokulu 1952'de tamamlayan Özdenören, 1955’te Tunceli Ortaokulundan mezun oldu.

Erdem Bayazıt ve Cahit Zarifoğlu ile lise yıllarında arkadaş oldu

Rasim Özdenören Kahramanmaraş Lisesinde, edebiyatla yakından ilgili Erdem Bayazıt, Hasan Seyithanoğlu, Sait ve Cahit Zarifoğlu kardeşlerle arkadaş oldu.

Öğrencilik yıllarında arkadaşlarıyla Türkiye’nin önde gelen edebiyat dergilerini izleyip, yerel gazetelerde sanat sayfaları düzenlemeye başlarken, birlikte o dönem yayınına ara verilen Maraş Lisesinin Hamle dergisini yeniden çıkardılar.

Usta kalem, edebi hayatı için bir dönüm noktası olan lise öğrenimini 1958'de tamamladı.

Üniversite öğrenimi dolayısıyla ailesiyle İstanbul’a taşınan Özdenören, İstanbul Üniversitesinde, İktisat Fakültesi Gazetecilik Enstitüsünü 1964'te, Hukuk Fakültesini ise 1967'de bitirdi.

Sezai Karakoç ile 1962'de tanışan yazar, 1964-1965'te Yeni İstiklal gazetesinin sanat sayfasını yönetti.

Özdenören, 1969'da Nuri Pakdil, Mehmet Akif İnan, Erdem Bayazıt ve Alaeddin Özdenören ile "Edebiyat" dergisinin kurucuları arasında yer aldı.

Başarılı edebiyatçı, üniversitenin ardından gittiği Ankara'da, Devlet Planlama Teşkilatında (DPT) uzman yardımcısı olarak işe başladı.

Akif İnan ve Erdem Bayazıt gibi isimlerle 1969'da, Nuri Pakdil'in yayımladığı "Edebiyat" dergisinde yazılar kaleme alan Özdenören, "Kalkınma İktisadı" konulu yüksek lisans çalışması için 1970'te ABD'ye gitti.

Usta yazar, New Mexico Üniversitesinde tezini tamamlayamadan geri dönerek, Eylül 1971'de Ayşe Çalkaya ile Kahramanmaraş’ta evlendi. İkilinin, Ömer Ümran ile Merve adını verdiği iki çocuğu dünyaya geldi.

ESERLERİ

Hikaye: Hastalar ve Işıklar (1967), Çözülme (1973), Çok Sesli Bir Ölüm (1974), Çarpılmışlar (1977), Denize Açılan Kapı (1983), Kuyu (1999), Hışırtı (2000), Ansızın Yola Çıkmak (2000), Toz (2002)

Roman: Gül Yetiştiren Adam (1979)

Deneme: İki Dünya (1977), Müslümanca Düşünme Üzerine Denemeler (1985), Yaşadığımız Günler (1985), Ruhun Malzemeleri (1986), Yeniden İnanmak (1987), Kafa Karıştıran Kelimeler (1987), Çapraz İlişkiler (1987), Yumurtayı Hangi Ucundan Kırmalı? (1987), Müslümanca Yaşamak (1988), Red Yazıları (1988), Yeni Dünya Düzeninin Sefaleti (1996), Ben ve Hayat ve Ölüm (1997), İpin Ucu (1997), Acemi Yolcu (1997), Kent İlişkileri (1998), Yüzler (1999), Köpekçe Düşünceler (1999), Eşikte Duran İnsan (2000), Yazı İmge ve Gerçeklik (2002), Aşkın Diyalektiği (2003), Düşünsel Duruş (2004) Siyasal İstiareler (2009), Açık Mektuplar (2014), Edebiyat ve Hayat (2012), Hadislerin Işığında Hz. Muhammed (2018)

Çeviri: Hayvan Çiftliği (George Orwell, 1964), İslam’da Devlet Nizamı (Mevdudi, 1967), İslam Devletinde Mali Yapı (Dr. S.A. Sıddıki, 1972)

Rasim Özdenören

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