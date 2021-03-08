Rasim Öztekin'in vefatı ünlü isimleri yasa boğdu

Usta sanatçı Rasim Öztekin'in vefat haberi, hem izleyicileri hem kültür-sanat dünyasının ünlülerini üzdü.

Dün öğle saatlerinde geçirdiği kalp krizi sonucu kalbi duran tiyatro ve sinemanın usta oyuncusu Rasim Öztekin, yapılan müdahale sonrasında hayata döndürülmüştü. Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi devam eden Öztekin'den acı haber geldi.

62 yaşındaki Rasim Öztekin'in vefatı, sevenlerini yasa boğdu. Birçok ünlü isimden başsağlığı mesajları geldi.

BİROL GÜVEN'E KRİZ GEÇİRMEDEN 20 DAKİKA ÖNCE MESAJ GÖNDERDİ

Yapımcı ve senaryo yazarı Birol Güven, Öztekin'in kalp krizi geçirmeden 20 dakika önce kendisine şiir ve mesaj yazdığını paylaştı.

"GÜNAYDIN PATRON, PAZAR GÜNÜ İÇİN GÜZEL BİR ŞİİR GÖNDERİYORUM"

"Mekanı cennet olsun" temennisinde bulunan Güven, Öztekin'in, "Günaydın Patron. Umarım iyisindir. Pazar günü için güzel bir şiir gönderiyorum. Biraz nostalji... Seksenler'de de kullanılabilir." şeklindeki mesajını paylaştı.

İBRAHİM EREN: SEKSENLER DİZİMİZİN BABASINI KAYBETTİK

TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren, duygularını şu sözlerle ifade etti:

"TRT ailemizin kıymetli bir ferdini, Seksenler dizimizin babasını, dizi, sinema ve tiyatro oyuncusu Rasim Öztekin'i kaybettik. İyileşip sete geri dönmesini beklerken gelen bu haber bizleri büyük bir üzüntüye boğdu. Hepimizin başı sağ olsun. Allah rahmet eylesin."

CÜNEYT ARKIN: DERİN BİR ÜZÜNTÜYLE ÖĞRENDİK

Usta oyuncu Cüneyt Arkın, sosyal medya hesabında, "Usta sinema ve tiyatro oyuncusu Rasim Öztekin'in, geçirmiş olduğu kalp krizi sonrası tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmiş olduğunu derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Ailesine ve sevenlerine baş sağlığı dileriz. Mekanı cennet olsun." ifadelerine yer verdi.

MURAT ŞEKER: MELEK GİBİ ABİMİZDİ

Yapımcı ve yönetmen Murat Şeker, üzüntüsünü, "Melek gibi abimizdi. 'Klavye Delikanlıları'nı çekerken erken yaşta kaybettiğimiz çok kıymetli kardeşim Hiko'nun adını ona vermiştik. Hiko Dayı karakterine can vermişti. Rasim abi şimdi onun yanına gitti. Selam söyle abicim. Mekanın cennet olsun." sözleriyle dile getirdi.

CEM YILMAZ: RASİM ABİMİZİN MEKANI CENNET OLSUN

Komedyen, oyuncu, yönetmen ve karikatürist Cem Yılmaz, sosyal medyadaki paylaşımında, "Rasim Abimizin mekanı cennet olsun. Başımız sağ olsun.Tüm sevenlerine başsağlığı dilerim." dileğinde bulundu.

ATA DEMİRER: ÇOK ÜZGÜNÜM

Oyuncu, komedyen ve müzisyen Ata Demirer de çok üzgün olduğunu aktararak, "Çok üzgünüm. Allah rahmet eylesin. Ailesine sabır ve baş sağlığı dilerim." sözlerini paylaştı.

ZAFER ALGÖZ: MEKANI CENNET OLSUN

Oyuncu ve yönetmen Zafer Algöz, "Oyuncu arkadaşımız Rasim Öztekin'i maalesef kaybettik. Mekanı cennet olsun. Başımız sağ olsun." ifadelerini kullandı.

ROL ARKADAŞI ŞORAY UZUN: BUNDAN SONRA HEP BİR YANIMIZ EKSİK

Öztekin'in "Seksenler" dizisinde birlikte rol aldığı oyuncu Şoray Uzun, "Sevgili ustamızı, canımız abimizi, çok güzel bir insanı Rasim Öztekin'i kaybettik maalesef. Ne diyeceğimi, ne yapacağımı bilemiyorum. Başımız sağ olsun. Bundan sonra bir yanımız hep eksik." sözleriyle üzüntüsünü paylaştı.

GÜLSE BİRSEL: MİZAHA EMEK VEREN HER İNSANIN KAYBI DÜNYADAKİ KAHKAHALARI AZALTIYOR SANKİ

Oyuncu ve senarist Gülse Birsel, "Mizaha emek veren her insanın kaybında dünyadaki kahkahalar azalıyor sanki. Nur içinde yatsın Rasim Öztekin." değerlendirmesinde bulundu.