Rasulayn'daki bombalı araç saldırısında 2 askerimiz şehit oldu, 6 askerimiz de yaralandı.

Şanlıurfa Valiliği, Barış Pınarı Harekatı Bölgesinde yer alan Suriye’nin Resulayn kenti kırsalındaki bir kontrol noktasına bombalı araçla düzenlenen saldırıyla ilgili açıklama yaptı.

Valilikten yapılan açıklamada, ilçedeki bir yol kontrol noktasında, PKK/YPG’li teröristlerce bombalı aracın patlatıldığını hatırlatıldı.

2 AKER ŞEHİT DÜŞTÜ

Saldırıda 2 jandarma personelinin şehit düştüğü, 6 askerin de yaralandığının aktarıldığı açıklamada, olayda 2 yerel kolluk görevlisinin hayatını kaybettiği, 2 görevlinin de yaralandığı ifade edildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Genel sağlık durumları iyi olan yaralılarımız Rasulayn Hastanesi ile Ceylanpınar Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmış olup Valiliğimiz koordinasyonunda danışmanlık hizmeti verilen yerel kolluk birimlerince adli makamlarla gerekli koordinasyon sağlanarak olaya ilişkin tahkikata başlanmıştır. Terör örgütünün gerçekleştirdiği hain saldırıda şehit olan kahramanlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz."