Recep Tayyip Erdoğan, Samsun'dan milletvekili aday adayı oldu

Türkiye'nin gündeminde seçim süreci var...
Cumhuriyet tarihinin yoğun geçen siyaset gündeminde her geçen gün yeni bir olay gündeme geliyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla cumhurbaşkanı seçimleri 14 Mayıs'ta gerçekleşecek.
Bu kapsamda partilerin milletvekili aday adayı başvuruları devam ediyor.
Recep Tayyip Erdoğan Samsun'dan aday oldu
Samsun'da oturan 24 yaşındaki Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İl Başkanlığı'na gelerek milletvekilliği aday adaylığı başvurusu yaptı.
Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun olan Erdoğan, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü'nde yüksek lisans yaptı.
Yakınları yalnız bırakmadı
Erdoğan'ı başvurusu sırasında annesi Nebahat Erdoğan (50), babası Ahmet Erdoğan (50) ile arkadaşları yalnız bırakmadı.
"Siyasette gençlere yer vermek, ustalığın şiarındandır sözünden hareketle bugün burada bulunuyorum"
Yaklaşık 10 yıldır AK Parti teşkilatları içerisinde yer aldığını söyleyen Erdoğan şöyle konuştu:
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasette gençlere yer vermek, ustalığın şiarındandır sözünden hareketle bugün burada bulunuyorum. 2002 yılında partimizin il binasının açılışında Cumhurbaşkanımızla bebekliğimden bir fotoğrafımız var.
"Sevgimizden dolayı da Tayyip ismini de ekledik"
Erdoğan'ın babası Ahmet Erdoğan ise şu fadeleri kullandı:
Recep'in ismini öncelikle Recep ayında doğduğu için koyduk. Cumhurbaşkanımıza olan sevgimizden dolayı da Tayyip ismini de ekledik.
Soyadımız da Erdoğan. Oğlumun doğduğu dönemlerde Cumhurbaşkanımızın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde ceza aldığı bir dönemdi. Ona destek amaçlı Samsun'dan ses vermek istedik.