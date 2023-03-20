Recep Tayyip Erdoğan, Samsun'dan milletvekili aday adayı oldu Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan ile isim ve soyadı benzerliği olan 24 yaşındaki Recep Tayyip Erdoğan, 28'inci Dönem Milletvekilliği seçimleri için AK Parti'den aday adayı açıklandı.

Türkiye'nin gündeminde seçim süreci var...

Cumhuriyet tarihinin yoğun geçen siyaset gündeminde her geçen gün yeni bir olay gündeme geliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla cumhurbaşkanı seçimleri 14 Mayıs'ta gerçekleşecek.

Bu kapsamda partilerin milletvekili aday adayı başvuruları devam ediyor.

Recep Tayyip Erdoğan Samsun'dan aday oldu

Samsun'da oturan 24 yaşındaki Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İl Başkanlığı'na gelerek milletvekilliği aday adaylığı başvurusu yaptı.

Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun olan Erdoğan, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü'nde yüksek lisans yaptı.

Yakınları yalnız bırakmadı

Erdoğan'ı başvurusu sırasında annesi Nebahat Erdoğan (50), babası Ahmet Erdoğan (50) ile arkadaşları yalnız bırakmadı.

"Siyasette gençlere yer vermek, ustalığın şiarındandır sözünden hareketle bugün burada bulunuyorum"

Yaklaşık 10 yıldır AK Parti teşkilatları içerisinde yer aldığını söyleyen Erdoğan şöyle konuştu:

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasette gençlere yer vermek, ustalığın şiarındandır sözünden hareketle bugün burada bulunuyorum. 2002 yılında partimizin il binasının açılışında Cumhurbaşkanımızla bebekliğimden bir fotoğrafımız var.

"Sevgimizden dolayı da Tayyip ismini de ekledik"

Erdoğan'ın babası Ahmet Erdoğan ise şu fadeleri kullandı: