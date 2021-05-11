Reef Coin nedir? Reef Coin hakkında bilgiler..

Zincirler arası ticaret sunmayı amaçlayan Polkadot üzerine inşa edilmiş bir DeFi platform olan Reef Coin hakkındaki araştırmalar arttı. Peki, Reef Coin nedir? İşte, Reef Coin hakkında bilgiler..

Bilindiği üzere DeFi sistemlerinin popülaritesinin artışına paralel olarak her geçen gün kripto paraya olan ilgi de artıyor.

Reef Coin, Paribu'da listelenmesinin ardından %100 fiyat artışı gösterdi. Bu nedenle kripto para yatırımı yapan kişiler, son günlerde adı sıkça duyulan Reef Coin ile ilgili bilgi toplamaya başladı.

Reef Finance, entegre edilebilecek tüm DeFi protokolleri için çok zincirli bir akıllı getiri motoru ve likidite toplayıcısıdır. Reef Finance, perakende yatırımcılara düşük bir teknik giriş engeli ile DeFi ortamına erişim sağlarken aynı zamanda kullanıcıların risk seviyelerine göre karar verme sürecini geliştirir.

Peki, Reef Coin nedir, nereden nasıl alınır? İşte Reef Coin hakkında bilgiler...

REEF COİN NEDİR?

Polkadot tarafından destekli Reef Finance, herhangi bir DeFi protokolünün entegre olabileceği çok zincirli bir akıllı getiri motoru ve likidite toplayıcısıdır.

Reef Finance bireysel yatırımcılara teknik engeller ve karmaşık yollar olmadan merkeziyetsiz finansa erişmenin bir yolunu sunmaktadır. Böylece merkeziyetsiz finans ürünlerinin benimsenmesinde önemli bir rol oynamaktadır.

Reef Finance’in yerel kripto para birimi ise REEF’tir. REEF, platform üzerindeki yönetim ve karar verme işlemlerinin yanı sıra ağdaki tüm işlem ücretleri için de bir ödeme yöntemidir.

Reef'in altyapısı, ekosistemin tepesini oluşturan ve entegre eden çok sayıda akıllı sözleşmelerden oluşan bir zincirdir. Bu giriş bileşenine, likidite toplayıcı ve analiz motoru ile iletişim kuran bir sepet motoru denir.

Kullanıcının tek bir tıklama ile birden fazla DeFi platformuna yatırım yapmasına / elden çıkarmasına olanak tanır ve faaliyetlerin çıktılarını manuel olarak yönetme zorunluluğunu azaltır (örn. LP jetonları).

DOLAŞIMDA KAÇ REEF TOKENI VAR?

Şu anda, REEF'in dolaşımdaki arzı üç milyar token üzerindedir. Toplam token arzına gelince, yaklaşık %3'ü Binance Launchpool'a tahsis edilirken, %21'i token satışları yoluyla yatırımcılara dağıtıldı.

Reef ekibi arzın %16'sını elinde tutuyor ve özel olarak oluşturulmuş bir vakıf %17,5'ine sahip ve yaklaşık %12,5'i ekosistemi geliştirmek için ayrılmış durumda. Kalan %30, protokol emisyonlarına ve likidite ödüllerine ayrılmıştır. Tokenler, 2025 yılının sonuna kadar kademeli olarak piyasaya sürülecek.

REEF'İN KURUCUSU KİMDİR?

Reef, Denko Mancheski tarafından kuruldu. Onun motivasyonu, DeFi ile ilgilenmek isteyen perakende yatırımcılar için girişin önündeki teknik engelleri kaldırmak ve kullanıcının risk alma iştahını hesaba katan basit bir karar verme süreci sunmaktı.

Mancheski, kripto para birimine yeni gelenlerin sipariş defterlerinin kullanımıyla ilgili karmaşıklıkların üstesinden gelmelerine yardımcı olmak ve farklı protokollerin nasıl çalıştığını kolaylıkla öğrenmelerini sağlamak istedi.

Makedonya'da doğan Mancheski, fintech tutkusunun onu blockchain teknolojisiyle tanıştırmasına yol açtığını söyledi. Reef'i hayata geçirmekle ilgili en büyük zorluk olarak yetkin bir ekip oluşturmayı tanımladı.

Başarılı bir girişimci olmasına yardımcı olacak kişisel özellikler sorulduğunda, "Bağımlılık yapan bir kişiliğim var. Kendim için belirlediğim hayali hedefe ulaşana kadar bir şeyler yapmayı bırakamam." cevabını verdi.

Mancheski daha önce "blockchain inovasyonu için teknoloji kuluçka makinesi" olarak hizmet veren küresel bir kripto topluluğu olan Adel için baş teknoloji sorumlusu olarak çalıştı. Ayrıca reklamsız bir sosyal video platformu olan Viewly'nin CTO'su olarak atandı.

REEF NEREDEN SATIN ALINIR?

REEF, Binance'de iki ticaret çiftinde mevcuttur. Bu tokeni Bitcoin ve USDT stabilcoin ile ilişkilendirir. Ayrıca Paribu ve Bilaxy'de de listelenmiştir.

REEF, Wrapped Ether ve USDT kullanılarak merkezi olmayan Uniswap borsası aracılığıyla da edinilebilir.

1 REEF COİN KAÇ TL?

1 Reef Coin fiyatı: 0,3282 TL