Refah Partisi eski İstanbul İl Başkanı Ali Yılmaz Örnek hayatını kaybetti Kapatılmadan önceki Refah Partisi İstanbul İl Başkanı olan Ali Yılmaz Örnek vefat etti. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayınladı.

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Siyaset dünyasında bir acı kayıp daha…

Kapatılan Refah Partisi’nin son İstanbul İl Başkanı Ali Yılmaz Örnek, yaşamını yitirdi.

Örnek, Milli Görüş hareketinin önemli isimlerinden biriydi…

Vefat haberinin ardından siyasi isimlerden başsağlığı paylaşımları geldi.

"Zarafeti ve siyasi olgunluğuyla camiamızda iz bıraktı"

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da Ali Yılmaz Örnek için başsağlığı mesajı yayınladı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Refah Partisi'nin son İstanbul İl Başkanı, Milli Görüş hareketinin önemli isimlerinden, zarafeti ve siyasi olgunluğuyla camiamızda iz bırakan Ali Yılmaz Örnek beyefendiye Allah'tan rahmet, ailesine, camiamıza ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun."

Cenazesi bugün kalkacak

Örnek'in cenazesi, bugün Marmara İlahiyat Camii’nde kılınacak.

İkinci namazında kılınacak olan cenaze namazının ardından da Çavuşbaşı Baklacı Aile Kabristanlığı’na defnedilecek.