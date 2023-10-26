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Refah Sınır Kapısı'ndan 5. yardım konvoyu geçti

Refah Sınır Kapısı'ndan 5. yardım konvoyu geçti Gazze Şeridi'ne su, gıda, ilaç ve tıbbi malzeme taşıyan 12 tır daha Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı'ndan giriş yaptı.