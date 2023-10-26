Refah Sınır Kapısı'ndan 5. yardım konvoyu geçti

İHA
Bombardıman altında olan Gazze'de temel ihtiyaç eksikliği yaşanıyor.
İsrail'in abluka altına aldığı bölgede elektrik, su, yakıt ve gıda eksikliği baş gösterdi.
Bu kapsamda yardım için kollar sıvandı.
5. yardım konvoyu giriş yaptı
Gazze Şeridi'ne Refah Sınır Kapısı üzerinden su, gıda, ilaç ve tıbbi malzeme taşıyan 12 yardım tırının daha girdiği duyuruldu.
Böylece İsrail'in saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne 5. yardım konvoyu giriş yaptı. Gazze Şeridi'ne yardım getiren tır sayısı ise 74 oldu.
Gazze'ye ilk yardım konvoyu 21 Ekim’de, ikinci yardım konvoyu 22 Ekim’de, üçüncü konvoy 23 Ekim’de, 4. konvoy ise 25 Ekim'de giriş yapmıştı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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