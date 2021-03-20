Refik Anadol kimdir? Pilevneli Gallery nerede, nasıl gidilir, ücretli mi?

Refik Anadol kimdir? Pilevneli Gallery nerede, nasıl gidilir, ücretli mi?

Son dönemde adı sıkça anılan Refik Anadol, ‘Makine Hatıraları: Uzay’ adlı sergisiyle sosyal medyada gündem oldu. 'Refik Anadol kimdir, Pilevneli Gallery nerede?' sorularının yanıtı merak edildi.

Yeni medya sanatçısı Refik Anadol’un ‘Makine Hatıraları: Uzay’ isimli sergisi, 19 Mart'tan itibaren Pilevneli Gallery'de sanatseverlerle buluşacak.

Los Angeles’te yaşayan Refik Anadol ‘Bir makine, öğrenirse rüya görebilir mi?’ sorusunun peşinden beş yıl gitmiş ve NASA destekli yaptığı araştırmalar sonrasında bu sergiyi oluşturmuştur. Sergideki eserler, uzay teleskopları tarafından kaydedilen 2 milyondan fazla görüntüyle, şimdiye kadar bir sanat enstalasyonunda kullanılan, en büyük uzay temalı veri kümesinden oluşmaktadır.

Anadol'un şimdiye kadar İstanbul’da gerçekleştirdiği en kapsamlı kişisel sergisi olan ‘Makine Hatıraları: Uzay’, astronomik araştırmaların insanlık tarihindeki yerini gözler önüne seriyor.

Ziyaretçiler sosyal medya hesaplarını sergi fotoğraflarıyla renklendirirken serginin sahibi Refik Anadol kimdir? sorusu gündeme geldi. Sergiyi merak edip ziyaret etmek isteyenler ise Pilevneli Gallery hakkında bilgi almak için araştırmalara başladı.

Peki, Refik Anadol kimdir? Pilevneli Gallery nerede, nasıl gidilir, ücretli mi? İşte, merak edilenler..

PİLEVNELİ GALLERY NEREDE?

Sanatseverlerin ilgi odağında yer alan Pilevneli Gallery, İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde konumlanmaktadır.

PİLEVNELİ GALLERY ÜCRETLİ Mİ, NE KADAR?

''Hayatı, uzaya dair soruları olan bir bilimkurgusever gibi yaşıyorum” diyen Refik Anadol'un ‘Makine Hatıraları: Uzay’ adlı sergisi, Pilevneli Gallery'de ücretsiz olarak gezilebilecek.

SERGİ HANGİ TARİHLERDE AÇIK?

Yeni medya sanatçısı Refik Anadol’un sergisi, 19 Mart ve 25 Nisan tarihleri arasında Pilevneli Gallery’de sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

REFİK ANADOL KİMDİR?

1985 yılında İstanbul'da dünyaya gelen medya sanatçısı, yönetmen ve tasarımcı Refik Anadol, İstanbul Bilgi Üniversitesi Fotoğraf ve Video lisans bölümünden yüksek onur derecesiyle mezun olmuştur.

Şu anda Los Angeles'ta yaşayan Refik Anadol, İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde Görsel İletişim Tasarımı alanında ve Kaliforniya Üniversitesi’nde (UCLA) Medya Sanatları bölümünde yüksek lisans yapmıştır.