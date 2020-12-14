Erdoğan, Reform paketlerinin, bütçe görüşmelerinden sonra Meclis'e getirileceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,kabine toplantısının ardından gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

TBMM'de 2021 bütçesinin görüşüldüğünü hatırlatan Cumhurbaşkanı, bu görüşmelerin ardından reform paketleri için harekete geçileceğini söyledi.

"BÜTÇEDEN SONRA MECLİS'E GELECEK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Reform paketlerimizi iş dünyası başta olmak üzere her kesimle konuşarak, tartışarak olgunlaştırıyoruz. İnşallah ekonomik, hukuki, idari reform paketlerimizi meclisimizin gündemine taşımaya başlıyoruz. Reform paketlerini bütçe görüşmelerinden sonra Meclis'e taşımayı hedefliyoruz.

Ülkemizi salgın sonrası döneme hazırlıyoruz. Her alanda Türkiye'yi muassır medeniyet seviyesinin üzerine çıkaracak adımlar artıyoruz." dedi.

Reform paketleri bütçe görüşmelerinden sonra Meclis'e gelecek VİDEO

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