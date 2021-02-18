Regaip Kandili namazı kaç rekat, nasıl kılınır, hangi dualar okunur? 2021 Regaip Kandili namazı saat kaçta?

Regaip Kandili namazı kaç rekat, nasıl kılınır, hangi dualar okunur? 2021 Regaip Kandili namazı saat kaçta?

Müslümanlar için önemli bir gün olan Regaip Kandili, bugün idrak ediliyor. 2021 senesinin ilk kandili olan Regaip Kandili namazının detayları merak ediliyor. Peki, Regaip Kandili namazı kaç rekat?

İslam aleminde en çok araştırılan konulardan biri, Regaip Kandili'nde hangi ibadetlerin edileceği konusudur. Müslümanlar için mübarek günlerden biri olan Regaip Kandili’nin gelip çatmasıyla birlikte Regaip Kandili namazının detayları araştırılıyor.

Bu mübarek günü ibadetlerle geçirmek isteyenler, Regaip Kandili namazının kılınışı, kaç rekat olduğu ve zamanı ile ilgili detayları merak ediyor.

Peki, Regaip Kandili namazı kaç rekat, nasıl kılınır, hangi dualar okunur? İşte Diyanet bilgisi ile Regaip Kandili namazının kılınışı..

REGAİP KANDİLİ NAMAZI KAÇ REKAT KILINIR?

Kandil günü kılınan tesbih namazı 4 rekattır.

Regaip Kandili namazı 12 rekat olarak tesbih veya hacet namazı olarak kılınabilmektedir. Regaip kandilinde kılınan Hacet Namazı, 2, 4 ya da 12 rekat şeklinde kılınabilmektedir.

2021 REGAİP KANDİLİ NAMAZI SAAT KAÇTA KILINIR?

Dini geceler akşam ezanı ile başlamaktadır. Bu nedenle akşam namazıyla birlikte ibadet edilmeye başlanabilir.

REGAİP KANDİLİ NAMAZINA NASIL NİYET EDİLİR?

Regaip Kandili namazına şöyle niyet edilir:

"Ya Rabbi, niyet eyledim rıza-i şerifin için tesbih namazına. Yâ Rabbî, bu gece teşrifleriyle âlemleri nûra garkettiğin sevgili habibin, başımızın tacı Resul-i Zişan Efendimiz Sallallahu Aleyhi Wesellem'in hürmetine ve bu geceki esrarın hürmetine ben aciz kulunu da affı ilahine, feyz-i ilahine mazhar eyle. Allahü Ekber".

Regaip Kandili'nin gündüzünde oruç tutup akşam iftardan sonra akşam namazını eda ettikten sonra 2 rekatta bir selam vermek üzere 12 rekat nafile namaz kılınır.

İki rekatta bir selam vererek kılınan bu namazda, Fatiha'dan sonra her rekatta 3 kez Kadir Suresi (İnna enzelnahü) ile 12 ihlası şerif okunur.

Regaip Kandili namazı (nafile namazı) şöyle kılınır:

Her rekatta Fatiha'dan sonra 1 kez "Kadir" suresi ve 3 kere "İhlas" suresi okunur. Veya Fatiha 'dan sonra üç defa Ayetel-Kürsi veya Kadir Suresi okunur.

1. Rekatta: Subhaneke + Fatiha + 3 Ayetel Kürsi, rekatın sonunda Ettehiyyâtü, salli-barik okunur.

2. Rekatta: Fatiha + Ihlâs + Felak + Nas. 2. Rekâtin sonunda: Ettehiyyâtü, salli-barik okunur.

3. Rekatta: Subhaneke + Fatiha + Ihlâs + Felâk + Nas sureleri okunur. 7

4. Rekatta: Fatiha + Ihlâs + Felâk + Nas. Rekâtin sonunda: Ettehiyyâtü + Allahümme salli + Allahümme bârik ve Rabbena duaları okunur.

Namazdan sonra, 7 Salatı-Ümmiye okunup secdeye varılır.

Salatı-Ümmiye şudur: "Allahümme salli ala seyyidina muhammedini'nebiyyi'l-Ümmiyyi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim".

DİYANET’E GÖRE KANDİL NAMAZI NASIL KILINIR?

Kandil namazı için Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı resmi bir bilgi yer almamaktadır. Ancak, Hz. Muhammed (s.a.s)'in amcasına tavsiye ettiği tesbih namazı, bugün kılınabilecek namazlar arasında yer almaktadır.

Alimler tarafından bu gecede tesbih namazının kılınması önerilmektedir.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı bilgilere göre Tesbih namazının kılınışı şı şekildedir:

TESBİH NAMAZININ KILINIŞI

Tesbih namazı, ömürde bir kez olsun kılınması tavsiye edilen mendub bir namazdır.

Resûl-i Ekrem (s.a.s.) amcası Abbas’a, “Bak amca, sana tam on faydası olan bir şey öğreteyim; bunu yaparsan günahlarının ilki-sonu, eskisi-yenisi, bilmeyerek işlediğin-bilerek işlediğin, küçüğü-büyüğü ve gizli yaptığın-açıktan yaptığın on türlü günahını Allah bağışlar.” diyerek bu namazı tavsiye etmiş ve öğretmiştir.

Hz. Abbas bunu her gün yapamayacaklarını söyleyince Hz. Peygamber, bu namazın haftada bir, ayda bir, yılda bir veya ömürde bir defa kılınmasının da yeterli olacağını belirtmiştir (Ebû Dâvûd, Tatavvu’, 14; Tirmizî, Salât, 238).

Tesbih namazı dört rekât olup şöyle kılınır:

“Allah rızası için tesbih namazı kılmaya” diye niyet edilerek namaza başlanır.

Sübhâneke’den sonra 15 kere “Sübhânellâhi ve’l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber” denir.

Sonra eûzü besmele çekilir, Fâtiha ve sûre okunduktan sonra 10 kere daha “Sübhânellâhi ve’l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber” denilir.

Bu tesbih, rükûya varınca 10 kere, rükûdan doğrulunca 10 kere, birinci secdede 10 kere, secdeden kalkınca 10 kere, ikinci secdede 10 kere söylenir.

Böylece her rekâtta 75 tesbih yapılmış olur. İkinci rekâta kalkılınca yine önce 15 kere tesbih okunur, ardından besmele çekilip Fâtiha ve sûre okunup 10 kere tesbih getirilir.

Kalan rekatlar aynı şekilde tekrarlanır ve böylece 4 rekât tamamlanmış ve toplam üç yüz tesbih edilmiş olur.

Tesbih namazı kerâhet vakitlerinde kılınmaz (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, II, 30-31).

Tesbih namazında sehiv secdesini gerektiren bir şey olursa, sehiv secdesi normal olarak yapılır, o secdelerde tesbih namazına özgü tesbihat yapılmaz (Tahtâvî, Hâşiye, s. 361).