Regaip Kandili yurt genelinde dualarla idrak edildi İslam aleminde rahmeti ve bereketi bol olarak bilinen Hicri "üç ayların" başlangıcını simgeleyen Regaip Kandili'ni idrak etmek için yurt genelinde vatandaşlar camileri doldurdu.

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AA & Ensonhaber

Recep ayının arifesindeki Perşembe gününü Cuma'ya bağlayan gece, İslam dünyası için büyük bir öneme sahip olan Regaip Kandili, "rahmet ve bereket gecesi" olarak anılmaktadır.

Regaip kelimesi, sözlükte "kendisine rağbet edilen şey, bol ve değerli bağış" anlamına gelirken, hadis ve fıkıh literatüründe "bol sevap, mükafat, faziletli amel" anlamlarında kullanılmaktadır.

"Rağbetimiz sadece Rabb'imize olmalı"

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi İdris Bozkurt, manevi iklimin hakim olduğu üç aylarda regaip gecesi gibi gün ve geceleri iyi değerlendirmek gerektiğini söyledi.

Üç aylarda farz ve vacip olan ibadetlerin yanı sıra gönüllü ibadetlerin ön plana çıkması gerektiğini belirten Bozkurt, "Biz zaten normal zamanlarda farz, vacip ve sünnet olan ibadetleri yapıyoruz. Bunun dışında gönüllü ve fedakarca yaptığımız manevi eğilimleri regaip olarak tanımlayabiliriz." dedi.

Üç ayların habercisinin recep, recep ayının da habercisinin regaip gecesi olduğunu anımsatan Bozkurt,

Bu zaman diliminde manevi eğilimimiz, arzumuz, isteğimiz çokça olmalı. İnşirah Suresi'nde de belirtildiği gibi rağbetimiz sadece Rabb'imize olmalıdır. O halde bu kutsal günlerde dualarımızı, istek ve arzularımızı Rabb'imize iletelim. Rabb'imize içtenlikle dua ederek istekte bulunursak bunu geri çevirmeyecektir.

değerlendirmesinde bulundu.

Regaip Kandili'nin olduğu günde oruç tutmak, akşamında ise Kur'an-ı Kerim'i okuyup dua etmenin önemini vurgulayan Bozkurt, üç ayların Türkiye ve İslam dünyasının birlik, beraberlik ve dirliğine vesile olması dileğinde bulundu.

Sakarya

Sakarya'da vatandaşlar, akşam namazıyla beraber camilere gelerek ibadet etti.

Cemaat, kent merkezindeki tarihi Orhan Gazi Camisi'nde Kur'an-ı Kerim tilaveti ve mevlit dinledi.

Kocaeli

Kocaeli'de vatandaşlar, tarihi Orhan, Fevziye ve Yeni Cuma camilerinde kandil dolayısıyla düzenlenen programlara ilgi gösterdi.

Fevziye Camisi'nde düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okundu, ilahiler söylendi.

Vatandaşlar namaz kılıp dua ederek kandilin manevi atmosferini yaşadı.

Düzce

Regaip Kandili dolayısıyla Düzce'nin Akçakoca ilçesinde program düzenlendi.

İlçe merkezinde Selçuklu mimarisiyle yapılan Akçakoca Merkez Camisi'nde akşam ezanının ardından camiye gelen vatandaşlar, namaz kılarak dua etti.

Program, ilahiler ve ikramlarla son buldu.

Bartın

Bartın'da Regaip Kandili dolayısıyla camilerde program düzenlendi.

İl Müftülüğü tarafından kentteki camilerde düzenlenen programlarda vatandaşlar Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif dinledi, namaz kılıp dua etti.

Merkez Şadırvan, Arap, Orta, Orduyeri, Yukarı Halil Bey, İmam Hatip, Esentepe ve Aşağı camilerini dolduran vatandaşlar, kandilin manevi atmosferini yaşadı.

Şadırvan Camisi'ni dolduran cemaate yatsı namazının ardından ikramlarda bulunuldu.

Bolu

Bolu'da Regaip Kandili dolayısıyla camilerde program düzenlendi.

İl Müftülüğü tarafından kentteki camilerde düzenlenen programlarda vatandaşlar Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif dinledi, namaz kılıp dua etti.

Yıldırım Bayezid Camisi'nde vatandaşlar, kandilin manevi atmosferini yaşadı.

Kırklareli

Kırklareli'nde camilerde üç ayların müjdecisi Regaip Kandili dolayısıyla programlar düzenlendi. Hızırbey Camisi'nde de kandil programı gerçekleştirildi.

Şanlıurfa

Regaip Kandili, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden etkilenen Şanlıurfa'daki camilerde idrak edildi. Kandil dolayısıyla vatandaşlar, özellikle Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki camileri doldurdu.

Adana

Adana'da Hacı Sabancı Merkez Camisi'nde düzenlenen kandil programı Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Programda Mevlid-i Şerif okundu, vaaz verildi.

Cami çıkışında vatandaşlara ikramda bulunuldu.

Mersin

Mersin'de Regaip Kandili, kentteki camilerde dualarla idrak edildi.

Merkez Yenişehir ilçesindeki 6 minareli Muğdat Camisi'nde yatsı namazı öncesi kandil programı düzenlendi.

Camiye gelen vatandaşlar, vaazın ardından yatsı namazını kıldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti sonrası da dua edildi.

Hatay

Hatay'ın İskenderun ilçesinde Kaptanpaşa Camisi'nde Regaip Kandili dolayısıyla program düzenlendi.

Programda Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından ilahiler okundu.

Camiye gelen vatandaşlar, vaazların ardından yatsı namazı kıldı.

Vatandaşlara cami çıkışında ikramda bulunuldu.

Osmaniye

Osmaniye'de Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki Bülbül Camii'nde Regaip Kandili münasebetiyle kandil programı düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda İl Müftüsü Ali Çakmak tarafından kandille ilgili vaaz verildi.

Mevlid-i Şerif'in ardından dua edildi. Cami çıkışında ise vatandaşlara çeşitli ikramlar dağıtıldı.

Siirt

Siirt'te Regaip Kandili dolayısıyla camilerde programlar düzenlendi. Hacı Fethi Serin Camisi’nde düzenlenen programda verilen vaazın ardından mevlit okundu.