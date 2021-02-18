Regaip Kandili’ne özel kandil mesajları ve sözleri - En anlamlı, ayetli, uzun-kısa Regaip Kandili mesajları

Regaip Kandili’ne özel kandil mesajları ve sözleri - En anlamlı, ayetli, uzun-kısa Regaip Kandili mesajları

İslam alemi için oldukça anlamlı ve özel bir gün olan Regaip Kandili gelip çattı. Sevdiklerinin kandilini kutlamak isteyenler, en güzel kandil mesajlarını araştırıyor.

İslam alemi için oldukça anlamlı ve özel bir gün olan Regaip Kandili gelip çattı. Müslümanlar bu mübarek geceye kavuşmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşıyor.

Bu yıl pandemi nedeniyle Regaip Kandili'ni sevdiklerinden uzakta geçirecek olanlar, sevdiklerinin kandilini kutlamak için sabah saatlerinden beri en güzel kandil mesajlarını araştırıyor.

Kandil mesajları seçeneklerinden dilediğinizi seçerek sevdiklerinize gönderebilirsiniz. Regaip Kandili'niz mübarek olsun!

İşte Regaip Kandili'ne özel en anlamlı kandil mesajları ve sözleri..

EN ANLAMLI REGAİP KANDİLİ MESAJLARI

Kandil mesajları, bugün en çok aranan konular arasında yer alıyor. Birçok kişi sevdiklerinin kandilini kutlamak için en güzel Regaip Kandili mesajlarını araştırıyor. İşte, en anlamlı, en yeni ,kısa-uzun kandil mesajları:

Yoktan var eden, varlığından haberdar eden, yaratıp imtihan eden, imtihan edip sabır veren Allah’ın bütün müminleri bağışlaması dileğiyle. Regaib geceniz mübarek olsun.

Sofranız afiyetli, paranız bereketli, kararlarınız isabetli, yuvanız muhabbetli, kalbiniz merhametli, bedeniniz sıhhatli, yüzünüz mutlu, kandiliniz kutlu olsun.

Ya Rabbi! Sesimizi duyansın, hallerimiz bilensin. Açtık gönlümüzü sana, Sen Sen imdat eyle, Sen affeyle, sen yollarımızı hayır eyle. Melekler daima duacınız olsun. Yüreğiniz ferah, imanının bol olsun. Sevgili Peygamberimiz Şefaatçimiz olsun. Regaip Kandilimiz Mübarek olsun!

Bakiler sevgiler adına nice dilekler vardır. Ölümü bile ayırır saymayan gönüller vardır. Mesafeler araya set çekmişse ne çıkar, dualarda birleşen gönüller vardır. Hayırlı kandiller.

Biçarelere, dul ve aceze hatunlara bakmak için çalışıp, çabalayan kimsenin; gece sabaha kadar namaz kılan, her gün oruç tutan, meydan-I gazada cihad eden gibi Allah yanında rütbesi vardır.

Ey Rabbim Şu sonsuz merhamet ve rahmet deryasından bir damla da olsa, nasiplenmeyi hak eden kullarından eyle bizi. Hayırlı Kandiller!

Regaip kandiliniz mübarek olsun! Kalpleriniz imanla dolsun!

Yağmur yüklü bulutlar gibi gelen, eteğindeki hayır cevherlerini başımıza boşaltan ve bizlere mutluluk veren kandilin, büyüsüne kapılmanız dileğiyle. Nice kandiller.

Yükü sevgi, özü saygı, gücü barış, süsü hoşgörü olan mübarek Regaib kandilinizi kutlarım Allah’a emanet olun. Güzel kandiller..

EN YENİ, KISA, UZUN KANDİL MESAJLARI 2021