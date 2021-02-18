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- Regaip Kandili’ne özel kandil mesajları ve sözleri - En anlamlı, ayetli, uzun-kısa Regaip Kandili mesajları
Regaip Kandili’ne özel kandil mesajları ve sözleri - En anlamlı, ayetli, uzun-kısa Regaip Kandili mesajları
- Haber Merkezi
- 18.02.2021 - 10:40
- Güncelleme : 18.02.2021 - 10:44
İslam alemi için oldukça anlamlı ve özel bir gün olan Regaip Kandili gelip çattı. Müslümanlar bu mübarek geceye kavuşmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşıyor.
Bu yıl pandemi nedeniyle Regaip Kandili'ni sevdiklerinden uzakta geçirecek olanlar, sevdiklerinin kandilini kutlamak için sabah saatlerinden beri en güzel kandil mesajlarını araştırıyor.
Kandil mesajları seçeneklerinden dilediğinizi seçerek sevdiklerinize gönderebilirsiniz. Regaip Kandili'niz mübarek olsun!
İşte Regaip Kandili'ne özel en anlamlı kandil mesajları ve sözleri..
EN ANLAMLI REGAİP KANDİLİ MESAJLARI
Kandil mesajları, bugün en çok aranan konular arasında yer alıyor. Birçok kişi sevdiklerinin kandilini kutlamak için en güzel Regaip Kandili mesajlarını araştırıyor. İşte, en anlamlı, en yeni ,kısa-uzun kandil mesajları:
- Yoktan var eden, varlığından haberdar eden, yaratıp imtihan eden, imtihan edip sabır veren Allah’ın bütün müminleri bağışlaması dileğiyle. Regaib geceniz mübarek olsun.
- Sofranız afiyetli, paranız bereketli, kararlarınız isabetli, yuvanız muhabbetli, kalbiniz merhametli, bedeniniz sıhhatli, yüzünüz mutlu, kandiliniz kutlu olsun.
- Ya Rabbi! Sesimizi duyansın, hallerimiz bilensin. Açtık gönlümüzü sana, Sen Sen imdat eyle, Sen affeyle, sen yollarımızı hayır eyle. Melekler daima duacınız olsun. Yüreğiniz ferah, imanının bol olsun. Sevgili Peygamberimiz Şefaatçimiz olsun. Regaip Kandilimiz Mübarek olsun!
- Bakiler sevgiler adına nice dilekler vardır. Ölümü bile ayırır saymayan gönüller vardır. Mesafeler araya set çekmişse ne çıkar, dualarda birleşen gönüller vardır. Hayırlı kandiller.
- Biçarelere, dul ve aceze hatunlara bakmak için çalışıp, çabalayan kimsenin; gece sabaha kadar namaz kılan, her gün oruç tutan, meydan-I gazada cihad eden gibi Allah yanında rütbesi vardır.
- Ey Rabbim Şu sonsuz merhamet ve rahmet deryasından bir damla da olsa, nasiplenmeyi hak eden kullarından eyle bizi. Hayırlı Kandiller!
- Regaip kandiliniz mübarek olsun! Kalpleriniz imanla dolsun!
- Yağmur yüklü bulutlar gibi gelen, eteğindeki hayır cevherlerini başımıza boşaltan ve bizlere mutluluk veren kandilin, büyüsüne kapılmanız dileğiyle. Nice kandiller.
- Yükü sevgi, özü saygı, gücü barış, süsü hoşgörü olan mübarek Regaib kandilinizi kutlarım Allah’a emanet olun. Güzel kandiller..
EN YENİ, KISA, UZUN KANDİL MESAJLARI 2021
- Ya Rab! Bizi dosdoğru bir yola ilet, senin çizmiş olduğun istkamette ilerlet, niyetlerimizi ihlaslı eyle ve bize lütfettiğin güzelliklerde bereket ihsan eyle. Bu mübarek kandil gününde dualarımızı kabul eyle. Amin...
- Yağmurun toprağa hayat verdiği gibi duaların da hayat bulacağı bu gecede dua bahçesinde yeşeren fidan olmak dileğiyle. Kandiliniz mübarek olsun.
- Ümit ederiz ki bu mübarek gece, zor günler geçirdiğimiz; fakat gelecek adına umutla dolu olduğumuz şu dönemlerde yeniden bir uyanışa vesile olur.
- Kim iyilik yaparak kendini Allah'a teslim ederse şüphesiz ki en sağlam kapıya tutunmuştur. İşlerin sonu ancak Allah'a varır. Kandiliniz mübarek olsun.
- Güneşin güzel yüzü, yüreğine dokunsun, kabuslar senden uzakta, melekler baş ucunda dursun. Güneş öyle bir geceye doğsun ki, duaların kabul, kandilin mübarek olsun.
- Ey rabbimiz! Bilerek veya bilmeyerek işlediğimiz günahlarımızı mağfiret et. Senden işimizde rüşde hidayet etmeni istiypr, nefislerimizi kötülüklerden sana sığınıyorurz.
- Avuçların açıldığı, gözlerin yaşardığı, ilahi esintilerin kalpleri okşadığı anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle kandilinizi kutlarım.
- Kardeşliğin daimi olduğu, sevgilerin birleştiği, dostlukların bitmediği; mutlu, umutlu ve sevgi dolu günlere, rahmetlerin yağmur gibi yağdığı nice kandillere... Kandiliniz mübarek olsun.
- Yakınlık ne mekanda ne zamandadır sadece eller yukarı kalktığında aklına gelenler yakın olduklarındır kandiliniz mübarek olsun.