Reha Kapsal kimdir, kaç yaşında? Reha Kapsal ve Emre Bol olayı nedir?

Reha Kapsal kimdir, kaç yaşında? Reha Kapsal ve Emre Bol olayı nedir?

Eski teknik direktör Reha Kapsal, A Spor'da yayınlanan bir programda Emre Bol ile tartışmasıyla gündeme geldi. Reha Kapsal kimdir, kaç yaşında? İşte, Reha Kapsal ve Emre Bol olayının detayları…

Eski teknik direktör Reha Kapsal, A Spor'daki bir programda Emre Bol ile polemiğe girdi.

Yaşanan tartışma sonrası Reha Kapsal, tekrar gündeme geldi. İşte, Reha Kapsal ve Emre Bol olayının detayları...

REHA KAPSAL - EMRE BOL TARTIŞMASI NEDİR?

A Spor’da yayınlanan bir programda, canlı yayın esnasında Reha Kapsal ve Emre Bol arasında bir tartışma çıktı.

Emre Bol, Reha Kapsal'a ‘’Sen yorumcu değilsin. Ben bu işi yapıyordum, sen bu işi yapmıyordun’’ dedi.

Bu söze karşılık olarak, ‘’Milli takım çalıştırdım, 4 tane şampiyonluğum var’’ diye cevap veren Reha Kapsal, ‘’Ben kameramanlık yapıp yorum yapmıyorum’’ ifadelerini kullandı.

REHA KAPSAL KİMDİR?

11 Nisan 1963'te doğan Reha Kapsal, aslen Diyarbakırlıdır.

Marmaris Belediyespor, Vestel Manisaspor, Kayserispor, Altay, Ankaraspor, MKE Ankaragücü ve Türkiye U-21 takımlarını çalıştırmıştır.

2008-2009 sezonunda Karşıyaka SK takımını çalıştırmaya başlamış ve 2009-2010 sezonunda da devam etmiştir.

2008-2009 sezonunda Karşıyaka SK 'nü Bank Asya 1.lig playoff'larına sokmayı başarmış ancak Karşıyaka SK play-off'larda finalde Kasımpaşa'ya elenerek Süper Lig'e çıkamamıştır.

2 Şubat 2010 tarihinde Manisaspor ile 1,5 yıllık sözleşme imzalamış ancak 7 Haziran 2010'da transfer döneminde yönetimle anlaşmazlıklar yaşadığı için ayrılmıştır.

Reha Kapsal, 22 Şubat 2011 tarihinde Karşıyaka teknik direktörlük mevkiine getirilmiş ve 24 Ekim’de bu görevinden istifa etmiştir.

20 Şubat 2014 tarihinde, Şanlıurfaspor'dan istifa etmiştir.

Türk futbolcu, teknik direktör ve futbol yorumcusu olan Kapsal, kariyerinde Ümit Milli Takım, Altay, Ankaragücü, Osmanlıspor, Karşıyaka gibi takımları çalıştırmıştır.

Altay, Trabzonspor, Zeytinburnuspor ve Malatya Belediyespor takımlarında oynamıştır.

Halen beINSports'ta yorumculuk yapmaya devam eden Reha Kapsal, 15 Temmuz klibinden aldığı tüm geliri şehit ailelerine bağışlamıştır.