Reha Muhtar'ın sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme Yaşadığı düşme sonucu ağır yaralanarak bilinci kapanan Reha Muhtar'dan güzel haber geldi. Muhtar'ın hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi.

Haber Merkezi

Eski eşi Deniz Uğur'la velayet ve nafaka davalarıyla gündeme gelen Reha Muhtar, geçtiğimiz günlerde evinde bir kaza geçirmişti.

İstanbul'un Sarıyer ilçesindeki yalısında merdivenlerden yuvarlanan ve hastaneye kaldırılan Muhtar'ın bilincinin kapalı olduğu öğrenilmişti.

Entübe edildiği bilinen Muhtar ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

HAYATİ TEHLİKEYİ ATLATTI

Gazeteci Uğur Dündar, meslektaşı Reha Muhtar'ın beyin kanamasının durduğunu ve hayati tehlikeyi atlattığını söyledi.

Dündar, Muhtar'ın yeniden sağlığına kavuşması için biraz süre gerektiğini de sözlerine ekledi.

Dündar, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

Sevgili arkadaşım, meslektaşım Reha Muhtar'dan güzel haberler aldım. Beyin kanaması durmuş ve hayati tehlikeyi atlatmış durumda... Biraz zaman alabilir ama sağlığına kavuşacak. Büyük geçmiş olsun...

DENİZ UĞUR VE NİLÜFER ARASINDA GERGİNLİK

Öte yandan Reha Muhtar'ın hastaneye kaldırılmasının ardından oğlu Poyraz'ın Nilüfer tarafından kaçırıldığını söyleyen Deniz Uğur, ortalığı birbirine kattı.

Konuya dair açıklama yapan Nilüfer ise söylentilerin yalan olduğunu ve Poyraz'ın annesinin yanına gitmek istemediğini belirtti.

Bunun akabinde Deniz Uğur, avukatı aracılığıyla dün Nilüfer ve kızı hakkında suç duyurusunda bulundu.